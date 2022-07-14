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【明星育兒】黎淑賢生日4子相伴　 辛苦供書教學培養長子英國名校畢業

育兒經 19:09 2022/07/14

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4個仔仔為黎淑賢慶祝生日。

現年45歲的前亞姐亞軍黎淑賢（Bonnie）育有4子，大仔及二仔與前夫盧惠光所生，而三仔及細仔就與丈夫許智政所生，Bonnie日前舉行45歲生日會，邀請了不少親朋好友來參加，出席者有黎燕珊、劉曉彤等，而4個兒子齊集為媽媽慶祝生日，被4位俊男相伴，Bonnie即時成為全場焦點。

Bonnie的大仔及二仔已經長得相當高大靚仔，高出媽咪一個頭，丈夫許智政為太太準備了6個「Bonnie」字樣的蛋糕，還有粉紫色的公仔玫瑰花熊做生日禮物。兩人一起合唱一曲放閃，度過歡樂的一夜。

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Bonnie與前夫盧惠光的婚姻維持了8年，離婚後盧惠光父兼母職負起照顧兩子的責任，兩子現在年約23歲和17歲。盧惠光為了供養大仔盧俊諺往英國升學，每年花費30多萬，他早前接受TOPick專訪時表示為兒子省吃儉用：

幾辛苦都值，我連棺材本都畀埋兩個仔！

幸好大仔算生性，在英國著名的University of Bradford （布拉德福德大學）物理治療學士畢業，當時盧惠光建議兒子選修這科，因物理治療師在港較吃香。

雖然學費及生活費昂貴，但看到兒子學成歸來，盧惠光表示很值得:

兒子讀完第1年後，跟我說安排他去英國讀書是很好的抉擇，去到那裡是兩個世界，英文進步得很快。

為讓兒子有更好學習環境，盧惠光肩負起供書教學的重擔：「為了他們我甚麼也不買，衫褲也不買，拍完戲問道具可否半價將衫買給我。

為兒子獨身

黎淑賢再嫁，但盧惠光早前與年輕24載的女友分手後，一直保持單身，原因對方想結婚生子，而盧惠光覺得不太好，只求養育好眼前兩個兒子已經足夠，不求再覓第二春。

盧惠光父兼母職。

大仔與KOL相戀

大仔Jacky擁有高大身形和俊朗早前獲電影公司老闆看中，於一部泰國校園電影《The One You Love》擔任男主角飾演文質彬彬的學生王子。現實中，Jacky已心有所屬與KOL Natalie相戀，雙方亦已經見過家長，而女方亦經常在IG高調放閃，認真Sweet！

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責任編輯︰王明芳

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