黃國快測陽性昨有現身前廳交流會　哪位議員及官員與他同座交流？

▲ 李家超（左）昨日出現前廳交流會。（立法會圖片）

工聯會立法會議員黃國今早快速測試陽性，他昨日曾出席過立法會會議、公務員及資助機構員工事務委員會特別會議，以及特首李家超出席的前廳交流會。到底誰人最高危？

昨日的前廳交流會分3節舉行，每節約30名議員，分別與李家超、3名司長及3名副司長交流，議員更可自由選擇座位，與哪名官員交流，也可以隨時換位，所以有人笑言，形式如同極速約會（Speed Dating），昨日多名議員都有打卡留念。

▲ 昨日的前廳交流會有大合照環節，黃國站與立法會主席梁君彥身旁。（立法會秘書處）

翻查昨日的大合照，黃國站於前排中間位置，其右側已經就是立法會主席梁君彥，而李家超就站於梁君彥身旁，而黃國的左面，就選委界議員管浩鳴。

▲ 黃國（右三）昨日與林定國、張國鈞交流。（管浩鳴Facebook）

黃國昨日與梁君彥、管浩鳴，以及議員陳曼琪和黎棟國，一同與律政司司長林定國和副司長張國鈞交流。其中，陳曼琪在今午在社交網站上指，已被定為緊密接觸者，即日起進行居家隔離，但她自7月1日起，每個工作天都有作快測，至今都是陰性，身體正常。不過，陳曼琪是因在本周一，接觸過確診者，而被列為緊密接觸者。

立法會秘書處指，前廳交流會期間，各人都有佩戴口罩，而梁君彥每天都有作快速測試，今日的結果為陰性。

另外，黃國的議員辦事處位於立法會8樓，與其他工聯會議員同層。工聯會勞工界議員郭偉強亦都於今日，接受了核酸檢測。他指近期確診數字上升，不容鬆懈。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9