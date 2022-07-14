【潛逃被捕】曾志健等4人被要求拍片講慘況眾籌　落網時長髮披肩身形消瘦

▲ 曾志健等4人被要求拍片講慘況眾籌，落網時長髮披肩身形消瘦。（資料圖片）

警方昨日（13日）拘捕四人，包括2019年10月反修例示威期間，在荃灣左胸中槍的曾志健、馮清華、王愷銘及黃姓少年，涉嫌未有按照法庭指令歸押。警方國安處今日（14日）交代案情指，有網上頻道接觸及慫恿正等候審訊的人士棄保潛逃，並協助藏匿，他們窩藏在荃灣一個工廈單位內，並曾被放進紙箱內轉移。

警方國家安全處高級警司李桂華表示，今次為新界南總區刑事部以情報主導的行動，周三晚在西貢北潭涌拘捕4人，介乎16至24歲，他們分別於2019年6月及10月牽涉暴動及非法集結等案，早前缺席審訊而被法庭通緝，據悉他們打算到碼頭坐船去台灣，在北潭涌巴士總站被捕；國安處接手調查後再拘捕一名同案有關的34歲男貨倉管理員，涉及「協助罪犯」罪。

李桂華指，警方調查發現2020年起，有人在社交頻道遊說正等候審訊的人士棄保潛逃離開香港。4人在2020年被慫恿到美國領事館尋求庇護，但遭領事館拒絕，其後涉案人士為他們提供地點窩藏，包括一個荃灣區沒有窗戶的工廈單位，李形容工廈單位環境惡劣，4人有接近一年時間沒有外出，只有間中有人到場向他們派發食物。

李桂華又指，為避開警方追查，會不時轉移匿藏地點，轉移至少3個地點，相關人士被封入紙箱，如貨物般運到另一個窩身地點，事前是不知道目的地，如同「賣豬仔」。4人更不斷被苛索偷渡費，一共支付約40多萬元，但最終未能成事，而曾承諾會安排4人離港的人士，卻已前往外國，該批人士在海外以眾籌為名，要求4人拍片講述慘況，以此眾籌生活費，但款項卻未有落到4人手上。

結果片就拍咗，但最終一蚊都冇落到呢班人手上。

李桂華指，直至2022年初，匿藏單位已無人再交租，亦無人再為匿藏人士安排食物，4人以僅餘存款去買乾糧充飢；4人落網時，頭髮披肩，身體消瘦憔悴，「唔似10多20歲的年輕人。」

國安處現正調查該集團是否仍有餘黨在香港運作，以及調查集團眾籌所得的款項去向，和有否涉及其他罪行。

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記者：李榮忠