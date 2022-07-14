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【人事任命】旅發局委任伍家健為新節目及旅遊產品拓展總經理　即日起履新

社會 17:43 2022/07/14

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香港旅遊發展局今日（14日）宣布，任職旅發局40年、現任節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興，將於本月31日退休。旅發局同時宣布委任伍家健為新節目及旅遊產品拓展總經理，即日起履新。

旅發局總幹事程鼎一表示，感謝洪忠興在過去40年的貢獻。在洪的領導下，旅發局成功推出了多項具代表性的大型活動，例如香港美酒佳餚巡禮、香港單車節及香港跨年倒數活動，以及推廣深度旅遊的「大城小區」項目，不僅為旅客帶來豐富多元的體驗，更屢獲殊榮，成功鞏固香港作為「盛事之都」的地位；祝願洪退休生活愉快。

程鼎一續說，很高興伍家健加入旅發局，接任節目及旅遊產品拓展總經理一職。他在策劃大型活動方面擁有豐富經驗及專業知識，曾於國際知名活動策劃公司任職管理層多年，對行業有深入了解。相信伍能為旅發局的大型活動及旅遊產品相關項目制定創新策略，並積極與各業界保持緊密連繫和合作，一同繼續將香港的盛事魅力帶到全球各地。

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責任編輯：陳麗娜

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