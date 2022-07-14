  • 31°C
香港時間 : 2022714日 (週四) 18:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投注服務】馬會下周安裝全新投注系統　本月19日六合彩攪珠順延至下周五

社會 17:46 2022/07/14

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（譚以諾攝）

馬會今日（14日）表示，將於7月18日下午1時至7月19日下午2時，安裝全新投注系統，期間將會暫停提供投注、賠率或資訊更新、轉賬及投注戶口管理的服務，以進行系統安裝；而原定於7月19日舉行的六合彩攪珠，將順延至7月22日舉行。

系統安裝期間將暫停提供的服務包括

  • 投注足球及六合彩
  • 更新足球賽事資訊及賠率
  • 存款、提款或轉賬
  • 開設、查詢或管理投注戶口

此外，所有場外投注處及電話投注服務將於7月18日休息；其他投注渠道，包括1886電話投注自動服務系統和互動投注服務，將於當日服務至下午1時。所有投注渠道及受影響的服務，將於7月19日下午2時回復正常。

 

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【新冠肺炎】若改變檢疫政策不退還隔離酒店5千元　投訴者：「硬食損失」
今日 15:13
【新冠肺炎】若改變檢疫政策不退還隔離酒店5千元　投訴者：「硬食損失」
【新加坡羽毛球公開賽】鄧俊文謝影雪挫印尼組合　以21:10闖8強
今日 16:17
【新加坡羽毛球公開賽】鄧俊文謝影雪挫印尼組合　以21:10闖8強
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】
今日 16:50
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】
【學校爆疫】學校今日錄355宗陽性個案　4間學校個別班級停課一周
今日 16:35
【學校爆疫】學校今日錄355宗陽性個案　4間學校個別班級停課一周
【污水陽性】將軍澳日出康城及沙田雅典居等　當局派33萬快測包
今日 17:00
【污水陽性】將軍澳日出康城及沙田雅典居等　當局派33萬快測包
【超級滿月】全年最大滿月今晚凌晨2點38分登場　地平高度創14年最低
今日 17:33
【超級滿月】全年最大滿月今晚凌晨2點38分登場　地平高度創14年最低
【潛逃被捕】曾志健等4人被要求拍片講慘況眾籌　落網時長髮披肩身形消瘦
今日 17:37
【潛逃被捕】曾志健等4人被要求拍片講慘況眾籌　落網時長髮披肩身形消瘦

你可能感興趣

【新冠肺炎】若改變檢疫政策不退還隔離酒店5千元　投訴者：「硬食損失」
今日 15:13
【新冠肺炎】若改變檢疫政策不退還隔離酒店5千元　投訴者：「硬食損失」
【新加坡羽毛球公開賽】鄧俊文謝影雪挫印尼組合　以21:10闖8強
今日 16:17
【新加坡羽毛球公開賽】鄧俊文謝影雪挫印尼組合　以21:10闖8強
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】
今日 16:50
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】
馬會 六合彩 服務

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
12:30 2022/07/13
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵
13:32 2022/03/22
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵