【投注服務】馬會下周安裝全新投注系統　本月19日六合彩攪珠順延至下周五

▲ （譚以諾攝）

馬會今日（14日）表示，將於7月18日下午1時至7月19日下午2時，安裝全新投注系統，期間將會暫停提供投注、賠率或資訊更新、轉賬及投注戶口管理的服務，以進行系統安裝；而原定於7月19日舉行的六合彩攪珠，將順延至7月22日舉行。

系統安裝期間將暫停提供的服務包括

投注足球及六合彩

更新足球賽事資訊及賠率

存款、提款或轉賬

開設、查詢或管理投注戶口

此外，所有場外投注處及電話投注服務將於7月18日休息；其他投注渠道，包括1886電話投注自動服務系統和互動投注服務，將於當日服務至下午1時。所有投注渠道及受影響的服務，將於7月19日下午2時回復正常。

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責任編輯：余思嵐