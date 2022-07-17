【金像獎2022】從影70年首奪金像最佳男主角　85歲謝賢大熱封帝

▲ 謝賢憑《殺出個黃昏》成功「封帝」。

謝賢憑《殺出個黃昏》封影帝！從影近70年的四哥憑飾演暮年殺手一角，奪得金像獎「最佳男主角」，現年85歲的四哥亦成為史上最年長的金像影帝，認真厲害。

在場人士全場起立鼓掌，四哥在台上表示：「多謝。」

▲ 恭喜四哥！

《殺出個黃昏》林家棟首度摘編劇獎 謝賢+林耀聲齊奪角色獎

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探討人口老化問題

其實謝賢在金像獎前，已先後獲香港電影評論學會及導演會頒發男主角獎項。而電影《殺出個黃昏》以幽默方式寫社會上人口老化的問題，該片由謝賢、馮寶寶、林雪演年青時是著名殺手，老來卻鬱鬱不得志，甚至對未來失去希望。

某天，他們想出以自己的技能為厭世老人家提供安樂死，卻遇上位絕望的少女。少女闖入他們的世界後，隨著她的秘密漸顯露，終改變了他們的人生。

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黑白粵語片人氣小生

現年85歲的「四哥」謝賢為資深電影演員，他在50年至今代已拍了過百套黑白粵語片及港產片。

到70年代至90年代，亦主演過多齣經典電視劇，包括《千王之王》、《千王群英會》、《天龍八部》、《情陷夜中環》等。

晚年演出的電影中，以《少林足球》的球隊班主最深入民心。

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【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照 謝賢有望成最年長香港金像獎影帝

入行養全家

在3年前，謝賢獲第38屆香港電影金像奬—終身成就奬，當時他直言視演員為其終生職業，這個行業養育他一生，因此對工作從來不會鬆懈。

四哥當時稱：「我家有8兄弟姊妹，只有我一個入了娛樂圈，以前爸爸媽媽沒有工作時，便靠我用娛樂圈賺的錢去養家，所以演戲真的養了我全家。」