【培育資優生】運用科技平台及卡通插畫印製個性化圖書　助孩子啟動「悅」讀自己的故事

▲ 希望小朋友喜歡閱讀。

我個人深信，每個孩子都是獨特而具潛能的，如能讓他們找到自己擅長的領域，加以培訓便能在他們熱愛的領域中成為資優生。認識自己獨特的潛能是一個探索的旅程，最有效的方法，莫過於讓孩子培養閱讀習慣。閱讀能夠讓孩子涉獵多種範疇的知識，讓他們尋找自己感興趣的領域。作為資優學苑董事局主席，一直以來我都致力推廣閱讀，希望讓孩子能從小培養閱讀的興趣。



啟動「悅」讀的魔法精靈

現今科技發達，資源較上一代豐富，坊間的活動林林總總，相較於其他活動，閱讀的吸引力往往比下去。然而，你可有想過藉著科技和特別的寫作手法創作個性化的圖書，能夠締造獨特推廣閱讀的方法，藉著個性化圖書，認識個人潛能，朝獨特路徑發展，成就資優新星。

我構思的方法是透過科技平台，輸入孩子的名字和選取適合的卡通插畫，並且加上照片和愛心留言後，印製出個性化圖書，啟動「悅」讀的魔法精靈。此方法不單大大提高了圖書的趣味性，而且能夠讓孩子增加投入感。

這不是別人的故事，而是我的故事，是由我的夢想編織而成的故事。

最新影片推介:

我在2015年當選香港十大傑出青年，並開始創作多套繁體中文個性化圖書故事，總發行量超過250,000册，成為全球第一。每年我在書展、圖書館節、各區圖書館及數十間學校跟孩子說故事，並創辦創意讀書會，舉辦「夢想閱讀計劃」，在各區舉辦閱讀繽紛日和孩子的夢結局創作大賽，每年向數萬孩子推廣閱讀。

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能夠看見孩子愉快閱讀，在閱讀過程中學習知識，尋找夢想，進而發掘潛能。我想這是大家最希望的結果。一年一度的香港書展即將舉行，希望各位家長和老師可以抽空陪同孩子一同參觀書展，讓孩子培養「悅」讀的習慣。

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