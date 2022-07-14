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【新冠肺炎】視察亞洲國際博覽館內新冠治療中心　盧寵茂：「每一條人命也是命」

社會 18:07 2022/07/14

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(網誌圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂今日（14日）表示，本周二到位於亞洲國際博覽館內的新冠治療中心及臨時檢疫中心，以及北大嶼山醫院香港感染控制中心，指疫情持續，政府以至整個社會必須重視長者健康與生命，減少感染、重症及死亡，並指自己作為醫生，「每一條人命也是命」。

盧寵茂在網誌指，亞博館新冠治療中心正處於備用狀態，眼前一排排處於待機狀態的電腦呆在控制中心桌上，但在我腦海中泛起的卻是當日抗疫戰場，醫管局的同事與300多名內地醫護人員並肩作戰，實在令我感觸良多雖則抗疫設施寧可備而不用，而不能用而不備，但預防永遠勝於治療，始終加強防疫，減少感染仍然是抗疫首選，希望疫情過後，亞博館日後只有音樂會和展覽會，而不再有病房。

他指，新冠疫情影響最多、傷害最大的正正是長者這高危群組，但指長者的疫苗接種率一直較低，80歲或以上群組仍有30％即約12萬人因不同原因未接種第一針疫苗。為了保護長者，提高長者的疫苗接種率，絶對是刻不容緩。

他亦提到，當天到了亞博館三號館，被界定為密切接觸者而須接受檢疫的安老院及殘疾人士院舍的院友提供24小時的照顧，中心內最大一位已達104歲院友，由於環境轉變感到不安，每日會定時定候跑到館內通道吼叫，同事給了他外號「泰山」，每天要花許多時間安撫他。

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責任編輯：余思嵐

 

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