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【音樂劇】胡渭康+王梓軒演唱百老匯名曲　Crisel產後盼帶BB巡演

娛樂 18:30 2022/07/14

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《音樂劇的奇幻旅程》舉行記者會。

香港首個音樂劇演唱會《音樂劇的奇幻旅程》（The Magic of Musicals）將於8月26-28日於香港會展公演。演唱會集合本地專業表演者，包括歌手、舞蹈員、合唱團和管弦樂樂手共過百名演出者，演唱多首香港及百老匯膾炙人口的經典音樂劇歌曲。

演唱會選曲取自於最受歡迎的音樂劇及電影，加上載歌載舞、現場管弦樂團演奏、LED屏幕及燈光效果，演唱會監製紀緋珣小姐解釋，今次音樂會的構思是想將最高水平的製作帶給香港觀眾，並找來Ponte Orchestra合作，由去年開始至今已十個多月，希望觀眾感受到誠意及努力。

選角方面，邀請了Crisel Consunji、胡渭康、Sean Oliver及特別嘉賓王梓軒，Crisel憑《淪落人》勇奪第38屆香港電影金像獎最佳新演員及提名最佳女主角；梓軒音樂才華不容置疑，之前在音樂劇《利瑪竇》有20場叫好叫座的表現，能為今次演出增添色彩！

眾人將演唱百老匯金曲。

Sean雖是個外籍人士，但擁有超過30年的演出經驗，過去十年一直在香港丶大中華區和東南亞地區擔任頂級聲樂藝術家。胡渭康近期也為多套音樂劇演出，舞台劇經驗豐富。

今次當女主角的Crisel，揚言很待次演出：「自小便最喜歡音樂劇，我所有唱歌技巧、發聲、咬字和表達方式都是來自音樂劇，所以很期待可以將最經典和深愛的音樂劇歌曲呈現在舞台上。今次演唱會的選曲橫跨了不同地域和年代，例如：《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）、《Hairspray》、《Hamilton》、《大娛樂家》（The Greatest Showman）等，是香港從來沒有過的大型表演！」

今天正走式眾人聚一起綵排。

胡渭康和梓軒在選曲時特意將兩首《雪狼湖》的歌曲加到歌單入面。「因為我們都覺得這部經典廣東話音樂劇的確令香港人自豪，而在其他國家亦都被認同。所以，我和梓軒都好期待這次合作！」

剛生完BB的她快速收身，令人羡慕，胡渭康同梓軒更特别送上玩具，笑說音樂劇衝出香港，Crisel到時就可帶女兒出遊。

最新影片：戴耀明

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 王梓軒 胡渭康 演員 舞台劇 文娛藝術

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