【中國好聲音】李克勤《聲生不息》後再當導師　劉德華首加盟任見證人

▲ 李克勤近年演出不少綜藝節目。

去年李克勤首次為《中國好聲音》第十季擔任導師，隨後又參與《聲生不息．港樂季》。由於在節目中表現突出，加上幽默感十足，受到一眾網民及樂迷歡迎。而克勤近年參與的音樂綜藝節目如《我們的歌》等成績突出，總播放量接近90億，是一眾香港歌手之冠，成績斐然。

隨着節目接近尾聲，近日克勤再次接受邀請，為新一季的《中國好聲音》擔任導師，可謂接job接到手軟。

由於他是上季的總冠軍導師，成功捧紅伍珂玥，實力及話題性都極具份量。所以從年初開始，節目組已經不停誠意邀請克勤，希望他再次為新一季的節目擔任導師。雖然他十分重視家庭，本希望完成《聲生不息》後便回港跟家人共聚，不過最後克勤亦被他們的誠意打動，加入節目。

▲ 再任《中國好聲音》導師。

而《中國好聲音》亦官方公布了導師陣容，包括：李克勤、梁靜茹、李榮浩、廖昌永，更有劉德華擔任「見證人」。

克勤在許多舞台上展現了他零瑕疵的音色和絕對的演唱實力，但《中國好聲音》卻讓人看到克勤可愛真摯的另一面。去年作為新導師的他，每到搶人拉票環節還會緊張得手舞足蹈，今年以冠軍導師的身份回歸，再碰到心儀學員，憑借克勤「吃了CD」般的精湛唱功，加上一句「去年的冠軍是我帶出來的」，搶人戰鬥力直接加倍。

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