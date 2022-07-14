【自由身】余德丞密密接Job搵真銀　簡淑兒將開設個人網絡頻道

荃灣千色匯及元朗千色匯（KOLOUR）邀請著名法國NFT藝術家The French Girl（Caroline Tronel）策展首個商場聯乘個人NFT藝術展，並由轉戰社交媒體成KOL的余德丞（Dickson）夥拍同是近日離開TVB的簡淑兒（Jessica）為活動拍宣傳片。

二人首次合作已表現滿分默契，現場一唱一搭展現輕鬆氣氛，拍攝期間他們寓工作於欣賞藝術，表示對動態NFT作品大感興趣，坦言很想擁有它們，更向藝術家請教繪畫標誌作「重疊雙心圖案」過程，希望未來有機會跨界挑戰藝術創作。

余德丞藝術細胞大爆發

在是次宣傳內，Dickson與Jessica一邊欣賞The French Girl個人畫展所特別創作的實體畫作和NFT作品，一邊在具濃厚藝術色彩的打卡位拍照，拍攝過程輕鬆又少NG，Dickson表示「我好鍾意The French Girl重疊雙心圖案背後的意義，提醒我要珍惜身邊人同多關愛他人。

望住咁有意義同令人療癒的藝術品，自己都忍唔住想畫埋一份，唔知將來有無機會跨界試下NFT創作呢！」

當被問到最喜歡場內哪幅作品時，他與Jessica不約而同回答是動態表情NFT作品，讚歎作品別具心思與充滿作者個人特色！

Dickson自從回復自由身後，陸續接洽不少工作機會，如打機直播和品牌代言，他感激身邊人所給予的機會：「主持電台節目是我一直不敢想像會嘗試的工作，幸得Do姐同迪偉帶住我試下，我從中磨練到主持技巧，再加上現時經營社交媒體等不同新嘗試，今年亦有機會挑戰全新影視作品，希望可以做到自己滿意成績！」

簡淑兒離巢後首個宣傳片拍攝

Jessica在活動宣傳片觀賞畫作外，更有一幕與Dickson大玩噴畫，表示：「今次宣傳片拍攝好Free，比我大膽試下噴畫創作，同時亦讓我同感藝術都一樣自由。同我現時心態一樣，想試下跳出個comfort zone，睇下自己可以去到幾遠？」

她驚訝與Dickson首次合作瞬間產生如此合拍的火花出現，期望將來有機會可以在戲劇方面合作或擔任他的節目嘉賓。

同是宣佈離巢的簡淑兒透露未來將開設個人Youtube Channel，分享健康飲食心得、簡單運動示範等生活類型的短片，希望推廣更多人認識健康生活態度。另外，她稍後會公佈工作安排，現階段未有打算休息。