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【獎學金】港大經管學院推「未來領袖獎學金計劃」　每年名額100個獲選可獲發2萬元

社會 19:40 2022/07/14

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港大經管學院推「未來領袖獎學金計劃」，名額100個獲選可獲發2萬元。（受訪者提供）

為培育新一代成為更全面及具前瞻性的領袖，港大經管學院今日宣布推出「未來領袖獎學金計劃」（簡稱「計劃」）（Future Leader Scholarship Programme），旨在嘉勉學術成績表現卓越的本地本科生，每年設名額100個，獲選者可獲發港幣2萬元。

港大經管學院院長蔡洪濱教授指，香港近年縱然面對不少挑戰，但同學卻展現出驚人的適應力，他們積極、聰明、富創意，且勇於求變，給我留下深刻印象。他指，港大經管學院很榮幸，能夠獲得與學院願景一致的多位商界翹楚的慷慨支持，「我們相信計劃能夠幫助同學的專業及個人發展，引領他們踏上康莊大道。」

「未來領袖獎學金計劃」獲港大經管學院長期合作夥伴和社會領袖的支持，將向獲選的全日制二、三年級本地本科生頒發港幣20,000元的一次性獎學金，肯定他們的學業成就，並鼓勵他們參與各類課外學習活動，如海外遊學團、社會服務、專業考試和實習等，以提升他們的競爭力，應對瞬息萬變的商業環境。

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責任編輯：袁澍

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