【校長專訪】子女同讀優才書院返學如返屋企　校長爸爸育兒法︰容許犯錯跌倒

▲ 優才小學部校長陳偉傑擁有雙重身分，既是該校校長也是家長。

本地家長為子女報讀直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院，大多欣賞該校有系統地推行資優教育。優才小學部校長陳偉傑擁有雙重身分，既是該校校長也是家長，一對子女分別就讀優才中小學部。他認同學校的教育理念，相信學生與子女都能盡展個人才華。

▲ 陳偉傑校長加入優才書院將近20年，見證學校發展。（湯致遠攝）

成就老師=成就學生

人生有多少個20年，陳偉傑校長的人生中至少有20年在優才度過。他自2003年加入優才，至今已近廿載，他形容優才是「以人為本的教育烏托邦」，這個教育理念把他留住了。有不少老師在校年資比陳校長更久，甚至由1997年開校起任教。陳校長認為，優才提供了良好的教學環境，例如專科專教及小班教學，能讓老師專心發展教育事業，而且師生關係緊密，他樂見教學相長。

多年來陳校長見證著優才的變遷與進步，作為一校之長，他期望帶領師生將創辦人李業富教授的教育理念延續下去。他坦言做校長除了成就自己，亦要成就老師︰

校長的角色並非『乜都識』，而是幫助別人去成功，實踐教育抱負。成就到老師，就能成就學生。

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發展初創將發明品產品化

今年是優才創校25年，即將展開新學年，也是另一個新開始。如疫情緩和，陳校長欲加強學生國內及國際交流，始終網上進行也不及親身體驗。優才推動第三、四語言，課程包括西班牙文及法文，加上才華班的日文及韓文，他指交流活動正好讓學生將外語學以致用，同時培養國際視野。

另一方面，陳校長有意發展學生初創（Startup），邀請不同專業的家長，包括大學教授、初創企業創辦人，組成STEM Startup團隊，將學生的發明品產品化，可望最快明年推出優才學生的產品。他看好年輕人的創作實力︰

科技與科學發展不限年歲，外國很多人年輕創業。我們中小學部聯合做，學生升中後可以繼續。

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了解及接受孩子的一切

外界總覺得父母身為教育工作者似乎特別「識教」，陳校長自有育兒法則。他的一對子女同讀優才，13歲大女就讀中一，9歲細仔是小三生。大女升中才轉校至優才，陳校長驚訝她的適應能力，開學僅一星期已融入，學習生活非常愉快，「好似返了自己屋企一樣」，他指這是優才人本教育的獨特魅力。子女的性格喜好迥異，陳校長分享培育孩子之道︰

家長培育孩子前，先要對自己的小朋友充分了解及接受，有時了解了也不接受。要知道他們的喜惡、長短、性格，才能加以培育，給予一定自由度，容許他們犯錯及跌倒。

▲ 陳校長與太太育有一對子女，孩子都是優才書院的學生。（受訪者提供相片）

他有感華人社會家長對孩子呵護備至程度高，總是盡量減低小朋友犯錯及跌倒的機會，反令他們無法在錯誤中體驗及進步，從而降低抗逆力。他卻寧願讓子女多嘗試，從跌跌撞撞中慢慢摸索學習。

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資優女兒獲適當培訓

大女是資優生，在語文方面特別資優，過去很快就完成學校的課業，在家無所事事。陳校長希望女兒轉校後，在老師的帶領下發展其他興趣，推動學習積極性。優才推行5層資優教育架構，正正是按小朋友的能力，培育他們的資優才能。

資優小朋友的發展需要跟一般人不同，如沒適當的培訓及指引，有機會迷失方向。

▲ 陳偉傑校長笑談育兒之道，認為家長要充分了解及接受孩子。（湯致遠攝）

至於屬運動型的細仔，熱愛足球、籃球、田徑等運動。陳校長提及兒子「鍾意發夢」，愛天馬行空，利用紙皮等廢物材料創作成玩具，他認為這是學習之一。

他不容許子女覺得爸爸是校長就有特權，子女亦「公私分明」，在學校稱呼他為校長。陳校長在家繼續擔當爸爸的角色，直言只是比一般家長熟悉學校而已。

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記者︰駱秀玲