【防疫措施】離境口岸檢測陽性需往竹篙灣隔離　明起家居隔離確診者須戴電子手環

▲ 離境口岸檢測陽性需往竹篙灣隔離，明起家居檢疫確診者須戴電子手環（資料圖片）

政府今（14日）公布，即日起優化管理離境口岸檢測陽性個案，經深圳灣口岸、港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場前往內地或澳門的旅客，若其特別核酸檢測結果為陽性，他們將即時獲發隔離令，並安排入住社區隔離設施。另由明日開始，政府會要求進行居家隔離的確診感染人士佩戴電子手環。

港府表示，現時於相關口岸的離境旅客必須取得陰性檢測結果方可繼續行程，如檢測結果並非陰性人士，則不能繼續行程，該些旅客由今日起，須於現場設立的特定隔離區等候。衞生防護中心會向他們發出隔離令，並安排專車將他們送往竹篙灣社區隔離設施。



在入住社區隔離設施翌日，當局將為該些人士再次採取樣本作核酸檢測。衞生防護中心會根據相關檢測結果作流行病學調查，如認為旅客為新感染個案，他們須要按照隔離令繼續在社區隔離設施接受隔離；若旅客屬復陽個案，其隔離令將獲解除，並可離開社區隔離設施。



就社區確診個案管理方面，由明日開始，政府會要求進行居家隔離的確診感染人士佩戴電子手環。自當日起的呈報個案或透過網上平台（包括「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」及「2019冠狀病毒病病人網上申報表格」）申報的個案，相關政府部門會安排派發抗疫物資包，同時會發放電子手環。

政府資訊科技總監辦公室會協助該些個案，並確認電子手環啓動。確診人士於居家隔離期間必須戴上電子手環，以確保相關感染人士遵從法例的隔離要求，不可離開其居家的範圍，進一步減低出現社區傳播的機會。政府設有各種提供協助途徑，詳情可參閱「2019冠狀病毒病檢測呈陽性人士手冊」。

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記者：鄧凱文