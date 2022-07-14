  • 30°C
香港時間 : 2022714日 (週四) 21:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】離境口岸檢測陽性需往竹篙灣隔離　明起家居隔離確診者須戴電子手環

社會 20:12 2022/07/14

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

離境口岸檢測陽性需往竹篙灣隔離，明起家居檢疫確診者須戴電子手環（資料圖片）

政府今（14日）公布，即日起優化管理離境口岸檢測陽性個案，經深圳灣口岸、港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場前往內地或澳門的旅客，若其特別核酸檢測結果為陽性，他們將即時獲發隔離令，並安排入住社區隔離設施。另由明日開始，政府會要求進行居家隔離的確診感染人士佩戴電子手環。

港府表示，現時於相關口岸的離境旅客必須取得陰性檢測結果方可繼續行程，如檢測結果並非陰性人士，則不能繼續行程，該些旅客由今日起，須於現場設立的特定隔離區等候。衞生防護中心會向他們發出隔離令，並安排專車將他們送往竹篙灣社區隔離設施。

在入住社區隔離設施翌日，當局將為該些人士再次採取樣本作核酸檢測。衞生防護中心會根據相關檢測結果作流行病學調查，如認為旅客為新感染個案，他們須要按照隔離令繼續在社區隔離設施接受隔離；若旅客屬復陽個案，其隔離令將獲解除，並可離開社區隔離設施。

就社區確診個案管理方面，由明日開始，政府會要求進行居家隔離的確診感染人士佩戴電子手環。自當日起的呈報個案或透過網上平台（包括「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」及「2019冠狀病毒病病人網上申報表格」）申報的個案，相關政府部門會安排派發抗疫物資包，同時會發放電子手環。

政府資訊科技總監辦公室會協助該些個案，並確認電子手環啓動。確診人士於居家隔離期間必須戴上電子手環，以確保相關感染人士遵從法例的隔離要求，不可離開其居家的範圍，進一步減低出現社區傳播的機會。政府設有各種提供協助途徑，詳情可參閱「2019冠狀病毒病檢測呈陽性人士手冊」。

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】
16:32 2022/07/09
【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,945宗確診個案　本地感染佔2,748宗【不斷更新】
16:35 2022/07/08
【第五波疫情】今日新增2,945宗確診個案　本地感染佔2,748宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,992宗確診個案　本地感染佔2,773宗【不斷更新】
16:50 2022/07/10
【第五波疫情】今日新增2,992宗確診個案　本地感染佔2,773宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,863宗確診個案　本地感染佔2,611宗【不斷更新】
17:38 2022/07/11
【第五波疫情】今日新增2,863宗確診個案　本地感染佔2,611宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,769宗確診個案　本地感染佔2,558宗【不斷更新】
16:57 2022/07/12
【第五波疫情】今日新增2,769宗確診個案　本地感染佔2,558宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】
今日 16:50
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】

你可能感興趣

【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】
16:32 2022/07/09
【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,945宗確診個案　本地感染佔2,748宗【不斷更新】
16:35 2022/07/08
【第五波疫情】今日新增2,945宗確診個案　本地感染佔2,748宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,992宗確診個案　本地感染佔2,773宗【不斷更新】
16:50 2022/07/10
【第五波疫情】今日新增2,992宗確診個案　本地感染佔2,773宗【不斷更新】
疫情 環境衞生 公立醫院 傳染病 電子消費券 商場 衞生防護中心 政府資訊科技總監辦公室 港珠澳大橋 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
12:30 2022/07/13
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
【守護孩子】18歲媽誕B後無力撫養留院待領養　婦產科醫護充當臨時爸媽慶滿月
14:41 2022/07/13
【守護孩子】18歲媽誕B後無力撫養留院待領養　婦產科醫護充當臨時爸媽慶滿月