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【新班子】蔡若蓮任內建構香港教育故事　盼新一代有「向心力」：志向裏有國家

社會 00:00 2022/07/15

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蔡若蓮升任教育局局長後表示，希望新一代有「向心力」，志向、愛國愛家愛己愛人，以及有能力。（林宇翔攝）

國家主席習近平7.1訪港講話，指港人希望「孩子的教育更好一些」。教育局局長蔡若蓮談及開展新篇章首要工作時引述該段講話，稱這亦是她的夢想，任內希望「建構香港教育故事」，裝備年輕新一代具備「向心力」、發揮一國兩制優勢。未來她希望多跟各界溝通，「一齊建構香港教育故事」。

學業就業創業　迎挑戰機遇

蔡若蓮表示，教育局要開展新篇章的首要工作清晰，就是「孩子的教育更好一些」，亦是她一直以來在不同崗位上的夢想，亦是目標。她形容整個社會都很關心、關愛年輕一代，未來希望幫助年輕人在學業、就業及創業方面裝備得更好，以迎接未來挑戰及機遇。

她引述習近平指「一國兩制」是個好制度，首要工作是隨着國家發展大局、大灣區機遇，裝備年輕人發揮「一國兩制」優勢，包括增加年輕人認識國家、國情，建立價值觀和國民身份認同；並裝備年輕人擁有21世紀所需能力，包括大力推動STEM、STEAM及職專教育發展等，並希望在社會建立尊師重道文化，讓教師在專業操守及發揮專業能力上，能夠令家長放心，亦令社會對教育有信心。

志向裏有國家　有愛心能力

她總結希望年輕人是具備「向心力」的新一代︰即有志「向」，有明確人生目標、遠大夢想，「我哋呢一代好需要志向裏面有國家，有更遠大嘅夢想平台」；有「愛國愛家愛己愛人」的「心」，有好奇心、有熱心；在具備夢想目標及熱誠後，亦需具備能「力」。

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記者：馮琪雅

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