【國民教育】習近平7.1講話宜作公民科教材　蔡若蓮：倘國教獨立成科流於表面

▲ 教育局局長蔡若蓮指國教涉價值觀教育，宜作全方位教育方式推動。（教育局資料圖片）

教育局去年初公布國家安全教育課程框架，內容滲入中小學各科；時任教育局局長楊潤雄曾表示，不排除將國民教育獨立成科，但至卸任前並無落實。

非只講求知識 全方位推動更佳

新任局長蔡若蓮認為，暫時無迫切需要獨立成科，而國家主席習近平7.1訪港講話內容涉「一國兩制」內容，會是適合公民科的學習材料，但局方不會強制要求學生學習。

「現暫時睇唔到一個迫切需要將佢抽出來做一科，因為咁樣反而會令學習流於表面。」蔡若蓮解釋，國教並非只講求知識層面，「價值觀唔係抽離獨立一科學習」，認為目前以多重進路、互相配合的全方位教育方式推動較適合。

至於學生學習成效，除知識性內容能結合學科呈現，其他內容不會透過考試檢視，但可循比賽及學習表現檢視，目前學校提供學習機會或課程質素等進展良好。

蔡若蓮形容，習近平7.1訪港講話內容是對「一國兩制」的總結，涉香港2047未來發展，影響學生的未來，有助教學以至學生生涯規劃，認為「老師無得唔知」。

習7.1講話內容 適合公民科教材

被問到會否強制要求師生學習「習思想」？蔡若蓮說不會強制要求，但如配合教學目標、課題及學生理解能力，「唔會話唔攞得嚟講」；公民與社會發展科涉「一國兩制下的香港」主題，則可結合課程目標、「係幾好嘅學習材料」。

公民科課程要求學生赴內地考察，蔡若蓮稱學生要跟內地接待機構互動，目前仍須考慮防疫風險，倘通關會優先讓首批學生參加考察。普通話科是小學至初中必修科，她指香港優勢之一是「兩文三語」能力，而學習普通話有助赴大灣區發展；她上任後不會「一刀切」推動所有學校「普教中」，學校可按條件選擇；至於津校教師宣誓非最優先處理事項，暫無特別計劃。

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記者：馮琪雅