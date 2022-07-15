【DSE】教育局委派學評局檢視　內地學校DSE課程建質素保證制度

▲ 內地港人子弟學校最快2024年可安排學生原校考本港中學文憑試（DSE）。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）試場最快2024年擴展至內地，內地港人子弟學校可保送學校考生原校應考文憑試。蔡若蓮稱教育局正為內地學校開辦的文憑試課程，建立一套課程質素保證制度，並已委派香港學術及職業資歷評審局負責檢視，由中四級開始檢視整個高中階段課程實施情況，需時2、3年。

「3322」收生要求 研稍放鬆

對於多間本港大學先後公布彈性收生新安排，取錄DSE核心科目未達「3322」門檻的「脫腳」考生，蔡若蓮稱未來會跟大學商討，稍為放鬆「3322」收生要求、同時以選修科目加權分數取錄學生安排。她表示，希望讓學生通過多元才能、專長升讀大學，「慢慢減輕一試定終身呢個迷思」。

她亦樂見有180多名應屆中六生，成功透過首屆直接錄取計劃獲大學錄取，局方亦正透過修訂專上學院條例，幫助自資專上院校健康發展，讓學生有更多升學選擇。

另外，教育局去年首邀團體於天水圍濕地公園一幅全新土地，開辦一間提供內地課程的非牟利私校，蔡若蓮稱現進行校舍分配，料最快3、4年後落成，目的是針對大灣區家庭子女將來可銜接內地高考，以吸引大灣區人才為港注入新動力。而現時中六生可憑文憑試成績報讀內地大學，亦有助學生擴闊視野。

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記者：馮琪雅