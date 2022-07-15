  • 30°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 00:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE】教育局委派學評局檢視　內地學校DSE課程建質素保證制度

社會 00:00 2022/07/15

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

內地港人子弟學校最快2024年可安排學生原校考本港中學文憑試（DSE）。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）試場最快2024年擴展至內地，內地港人子弟學校可保送學校考生原校應考文憑試。蔡若蓮稱教育局正為內地學校開辦的文憑試課程，建立一套課程質素保證制度，並已委派香港學術及職業資歷評審局負責檢視，由中四級開始檢視整個高中階段課程實施情況，需時2、3年。

「3322」收生要求　研稍放鬆

對於多間本港大學先後公布彈性收生新安排，取錄DSE核心科目未達「3322」門檻的「脫腳」考生，蔡若蓮稱未來會跟大學商討，稍為放鬆「3322」收生要求、同時以選修科目加權分數取錄學生安排。她表示，希望讓學生通過多元才能、專長升讀大學，「慢慢減輕一試定終身呢個迷思」。

她亦樂見有180多名應屆中六生，成功透過首屆直接錄取計劃獲大學錄取，局方亦正透過修訂專上學院條例，幫助自資專上院校健康發展，讓學生有更多升學選擇。

另外，教育局去年首邀團體於天水圍濕地公園一幅全新土地，開辦一間提供內地課程的非牟利私校，蔡若蓮稱現進行校舍分配，料最快3、4年後落成，目的是針對大灣區家庭子女將來可銜接內地高考，以吸引大灣區人才為港注入新動力。而現時中六生可憑文憑試成績報讀內地大學，亦有助學生擴闊視野。

最新熱門影片：【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長　 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【人口急跌】蔡若蓮：移民潮無波及全港　移民家庭未必不滿香港教育制度
今日 00:00
【人口急跌】蔡若蓮：移民潮無波及全港　移民家庭未必不滿香港教育制度
【新班子】蔡若蓮任內建構香港教育故事　盼新一代有「向心力」：志向裏有國家
今日 00:00
【新班子】蔡若蓮任內建構香港教育故事　盼新一代有「向心力」：志向裏有國家
【國民教育】習近平7.1講話宜作公民科教材　蔡若蓮：倘國教獨立成科流於表面
今日 00:00
【國民教育】習近平7.1講話宜作公民科教材　蔡若蓮：倘國教獨立成科流於表面
【價值教育】蔡若蓮借《愛蓮說》　寄語年輕人紛亂世代「出淤泥而不染」
今日 00:00
【價值教育】蔡若蓮借《愛蓮說》　寄語年輕人紛亂世代「出淤泥而不染」

你可能感興趣

【人口急跌】蔡若蓮：移民潮無波及全港　移民家庭未必不滿香港教育制度
今日 00:00
【人口急跌】蔡若蓮：移民潮無波及全港　移民家庭未必不滿香港教育制度
【新班子】蔡若蓮任內建構香港教育故事　盼新一代有「向心力」：志向裏有國家
今日 00:00
【新班子】蔡若蓮任內建構香港教育故事　盼新一代有「向心力」：志向裏有國家
【國民教育】習近平7.1講話宜作公民科教材　蔡若蓮：倘國教獨立成科流於表面
今日 00:00
【國民教育】習近平7.1講話宜作公民科教材　蔡若蓮：倘國教獨立成科流於表面
蔡若蓮 中小學教育 專上學院 大學 大灣區 中學 天水圍 學校 DSE 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
12:30 2022/07/13
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
【守護孩子】18歲媽誕B後無力撫養留院待領養　婦產科醫護充當臨時爸媽慶滿月
14:41 2022/07/13
【守護孩子】18歲媽誕B後無力撫養留院待領養　婦產科醫護充當臨時爸媽慶滿月