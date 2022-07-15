【價值教育】蔡若蓮借《愛蓮說》　寄語年輕人紛亂世代「出淤泥而不染」

▲ 教育局局長蔡若蓮親自臨摹《愛蓮說》，勉學生將書法藝術融入生活，寄語紛亂世代「出淤泥而不染」。（林宇翔攝）

教育局局長蔡若蓮出身於浸會大學中文系，鍾情詩詞書畫，她借自己親筆練習的《愛蓮說》，鼓勵學生將書法藝術融入生活，學習在價值觀紛亂世代中，能「出淤泥而不染」。

鼓勵學生 書法藝術融入生活

蔡若蓮表示，剛上任工作忙碌，盼建立熟悉教育的團隊，正物色兼具政府工作經驗的副手，為她減輕工作。而她平日會抽時間練習書法，向記者分享自己以書法家米芾為學習對象、在年初所寫的北宋周敦頤《愛蓮說》，為其特別鍾愛的一篇作品。

她指當中蘊含價值、品格教育，「蓮花之君子者也」結合傳統文化以植物喻人，「能夠喺一個價值觀紛亂嘅世代，『出淤泥而不染，濯清漣而不妖』。」

她又提到《誡子書》「寧靜致遠，淡泊明志」，以及《岳陽樓記》「先天下之憂而憂， 後天下之樂而樂」的承擔能力，年輕人「可能過往對中國歷史認識唔足夠，唔係好分享到過往共同文化價值」，局方未來希望在這方面加強。

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記者：馮琪雅