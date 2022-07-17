【遠程醫療】伊利沙伯醫院試行新冠視像診症　設送藥服務費用全免

▲ （左起）新界西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部部門主管吳楊城，醫管局醫療信息主管彭育華，醫管局總行政經理陳允健。（王小小攝）

第五波疫情反彈，新冠確診人數明顯增加，醫療服務需求亦有上升趨勢。醫管局於伊利沙伯醫院設立「遠程醫療」視像診症服務首站，於上周一（11日）起試行，試行3日已經為20人診治。服務除了為新冠确诊者提供遙距視像診症外，亦有送藥服務，有關費用全免。

醫管局總行政經理陳允健指，遙距視像診症服務的服務對象為年滿18歲、身處香港合資格人士，且病情需屬穩定或輕症。他解釋，如症狀嚴重或患有其他長期疾病的病人則不適合視像診症，局方建議該類病人仍接受醫護的實體診症服務，視像會診時醫生也會根據病情程度給予病人相應建議。

陳允健指，視像診症僅需15-30分鐘，在家中用手機或平板下載HA Go APP即可進行預約，省去求醫路程而減少病毒傳播風險。

服務通過視像方式與醫生問診，醫生會根據病人的臨床病情處方藥物，包括口服抗病毒藥物。完成診症後，處方藥將由醫院藥房安排配藥並轉交快遞公司派送到戶，有專人致電病人確認送藥地址及收件人，確保病人收妥藥物，費用全免。

▲ 醫生用平板演示遙距視像診症服務。（王小小攝）

「遠程醫療」由醫生輪流當值，每星期7天運作。截至7月15日下午5時，該計劃已為超過20名新冠確診病人提供視像診症，其中亦包括86歲長者；當中超過一半病人獲處方口服抗病毒藥物。

新界西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部部門主管吳楊城表示，醫管局計劃將診症名額擴至每周100人，並有更多醫生加入服務。

因計劃如今仍處於試行初期，故由醫管局主動識別適合的新冠病人。當有新冠病人通過支援熱線向醫管局醫生求助治療方法時，如電話接診的醫務人員認為其病情情況適合接受視像診症，便會徵詢病人同意自願選擇接受遠程醫療及送藥服務。接受服務的病人需使用HA Go APP與醫生進行線上診療。

醫管局將視乎該服務運作情況及推行的反應考慮進一步加強服務，包括擴展至其他醫院、增加診症名額、擴闊使用的新冠病人類別、招聘私家醫生以增加人手等，以配合疫情最新發展。

服務時間：

診症服務 送藥服務* 星期一至五 9am-5pm 2pm前之處方—即日送藥 2pm後之處方—翌日中午送藥 星期六日及公眾假期 9am-1pm 即日送藥

*偏遠地區會於翌日送藥/緊急藥物會有特別安排

醫療查詢支援熱線：

1836115（可按需轉介醫生提供遙距診症）

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實習記者：王小小