【人口急跌】蔡若蓮指移民潮無波及全港　移民家庭未必不滿香港教育制度

由教育局副局「升正」為局長的蔡若蓮表示，上任後不可逃避的重大議題，是本港學生人口正在「急斜」下降、教師明顯流失的挑戰。她以前綫教育經驗分析，出現學額過剩引發音樂椅效應，恐令師生皆受折騰，故不可用凍結班級的舊辦法處理「新問題」，現正檢視需否停辦學額需求少的學校，同時聯絡大學增辦缺人科目的師訓課程等，盼問題能軟着陸。

蔡若蓮指移民潮或對中產家庭為主的學校影響較大，但音樂椅效應下全港學校都看似受影響，實際未見波及全港；她認為移民港人或受外國移民門檻降低所吸引，未必是不滿香港教育制度。

學生「急斜」跌 拒舊辦法處理新問題

新任教育局局長蔡若蓮表示，現時香港學生人口下降是不爭事實，教師流失明顯、部分弱勢學校難請人，「都係唔可以逃避、必需要面對嘅現實。」

2016年蔡若蓮在任教聯會副主席時，曾提出凍結全港中一班級，她形容本港現正面對「一個幾急嘅『急斜』」，跟當年短期人口波幅不同，「唔可以用舊辦法處理新問題」，否則終究會出現墮崖式下跌。

出生率跌主因 移民影響「感覺」大過實際

教育局最新統計顯示，本港1年流失2.5萬名中小學生。蔡若蓮指移民潮對中產家庭背景為主的學校影響或較明顯，多個年級也會受影響，

我覺得個Perception（感覺）多過實際數字，因某啲學校同學移動，影響到音樂椅出現，於是好似唔同學校都受到影響。

她以昔日經驗分析，學額過剩造成的音樂椅效應，會令家長及學校受折騰，包括家長忙於撲學位、競爭激烈區份的學校教師及校長「年頭到年尾都要聚精會神做Marketing」。

她提及英國BNO「5+1」計劃門檻低，鼓勵港人移民，但相信港人「未必係對香港教育制度好不滿」。她引述本港出生數字由2016年6萬多，跌至去年3萬多，顯示學生人口下跌主因是出生率跌，另涉疫情因素等，故需對症下藥。

南區東區「乾塘」 研停辦合併重置

蔡若蓮稱要面對問題及認真處理，包括停辦、合併及重置部分學額需求少的學校，繼續跟辦學團體檢視，在未來10年人口無機會回升的地區需要及早處理，盼可循序漸進地平衡學校數目，令教育界穩定發展。

她指因應每區情況不同，難以簡單說有多少間學校要停辦，提及港島南區及東區已「乾塘（學生人數不足）」；北區跨境學童跌，但未來有東北發展，學額需求料回升，可另作特殊考慮。

缺人科目師訓課程 促院校開辦

她重申，不會以小班教學解決中學學額過剩問題，因若有中學只收到10至20名中一生，將難提供廣闊均衡的高中選修科；至於小學全面小班教學正朝向9成目標，倘條件許可，目標是100%在全港推展。

至於教師流失，蔡若蓮指倘教師不認同所教價值觀，亦難以教學生，她相信教師移民未必是不認同本港制度，或是為下一代考慮，

每個人有自己嘅選擇，我哋都會尊重。

她指英文科教師向來流動性大，家政科培訓亦少人選擇，局方會留意趨勢，要求院校開辦較缺人的科目師訓課程。

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記者：馮琪雅