【紀律部隊】立法會財委會通過開設紀律部隊7個首長級職位　涉及每年開支總額約2,577萬元

▲ 立法會財務委員會會議。（陳葆琳攝）

立法會財務委員會在不進一步討論下，通過紀律部隊職系架構檢討，開設7個首長級常額職位，並升格政府飛行服務隊總監。按薪級中點估計，涉及年薪總開支為1,713萬元。擬設職位每年平均員工開支總額，包括薪金和員工附帶福利開支，則約為2,577萬元。

懲教署將開設1個副署長職位；海關開設1個副關長職位；入境事務處及消防處分別開設1個副處長職位；警務處開設的3個首長級常額職位。

立法會文件指出，當局須加強懲教署海關、消防處和入境事務處首長級員額編制，以便妥善督導部門主要運作和新政策措施，並就不斷增加的職能和員工人數提升管理工作的整體成效。另外，考慮到政府飛行服務隊總監工作的複雜性和職責範疇，以及過去10年政府飛行服務隊的員工人數增長，將政府飛行服務隊總監職位升格至相稱職級。

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記者：陳葆琳