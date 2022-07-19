【習近平講話】陳冬：講話指明良政善治的目標方向　特區政府展現善作善成新風尚

▲ 中聯辦副主任陳冬。（中聯辦相片）

國家主席習近平七一發表重要講話，全國港澳研究會學術年會會議，今在北京及香港兩地同步舉行，香港分會場設於灣仔會展中心。中聯辦副主任陳冬致辭表示，習近平講話指明了特區良政善治的目標方向，極大激勵了管治團隊全力以赴把香港建設好發展好的決心。

陳冬說，新一屆特區政府就任以來，管治團隊積極行動，轉變理念和作風，努力提高治理水平，全力以赴、主動作為，展現出敢於擔當、善作善成的新風尚，讓市民看到了「以結果為目標」的施政新氣象。他舉例指，李家超就任首日就開通社交媒體賬號，加強與市民互動，展現勤政親民作風。

他又提及，習近平講話彰顯了中央堅持「一國兩制」方針的堅強意志和堅定決心，消除了社會疑慮，為香港和國際社會派下「定心丸」。陳冬強調，中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，極大鼓舞了社會各界齊心協力開啟由治及興新篇章。

他續指，香港只要繼續發揮好自身獨特地位和優勢，更好融入國家發展大局，就能有力彰顯國際大都會近悅遠來、萬商雲集的魅力和勃勃生機，就能應對世界「百年未有之大變局」下的各種風險和挑戰，譜寫未來發展的嶄新篇章。

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責任編輯：陳葆琳