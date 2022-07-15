【的士加價】司機或迎加租潮　業界料加幅受兩因素限制

▲ 的士業界或迎加租潮。（資料圖片）

的士本月17日起加價，「紅綠藍的」起錶價劃一加3元，跳錶則按距離加1毫至2毫。雖然司機收入或增加，但有的士商會透露或加車租，料每更漲價近50元，強調加租是為了補貼通漲成本和支出。

有的士工會指，現時行內人手流失嚴重，相信車主加租前要「睇定啲先」，否則容易趕走租客，料最終加幅有限。

的士將於7月17日加價，市區的士、新界的士、大嶼山的士起錶價統一加3元，新收費分別是27元、23.5元和22元。跳錶收費方面，三類的士短途每次跳錶劃一加0.2元；長途劃一加0.1元。市區的士車費達93.5元前，每次跳錶收1.9元，其後每跳收1.3元。新界的士車費達74.5元前，每次跳錶收1.7元，其後每跳收1.3元。大嶼山的士車費達175元前，每次跳錶收1.7元，其後每跳收1.5元。

至於的士附加車費，乘客所攜帶的每件行李收費維持6元；而運載每隻動物或鳥類及每程電召預約服務的收費，則維持5元。如的士咪錶仍未調整以顯示新收費，的士司機須於車廂內，展示由運輸署發出的新舊車費換算表。

香港的士小巴商總會理事長周國強估計，加價後司機每更料可多賺約150元，商會將研究加價後的實際情況，不排除在緩衝期過後，將每更的士車租上調約50元。按現時一般四座的士約400元的日租計，加價50元等同加租12.5%，與市區的士起錶價加幅相同。

周國強解釋，過去一年的士營運成本大增，入氣費用已加近4成，每日保險費供款增約60元，所以加租只是為了追回成本上漲，而非「賺大錢」。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成認為，車主在加價後加租是可預期的，但相信車主或車行仍需時間觀察車費加價帶來的變化，料首3個月會是緩衝期。他又指，現時燃料費上漲、疫情反覆、人手流失嚴重，均是業界正面對的不明朗因素，相信即使車主加租，加幅亦會較為保守。

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠則指，疫情下不少司機轉行，如車主貿然加租，恐令司機進一步流失，「我相信今次車主都要『睇定啲』，否則逼走司機就無好處，我估計就算加租，加幅都不會太多。」

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記者：陳梓蔚