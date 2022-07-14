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【門票騙案】陸續有苦主揭迪士尼騙徒神秘身份　疑曾多次出獄後再作案

社會 22:40 2022/07/14

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本報成功接觸「媽媽谷」苦主群，首次揭開騙徒的神秘面紗。（陳靜儀攝）

迪士尼低價套票騙案苦主人數連日不斷增加，據苦主群私下統計，至少有180名受害者，損失總金額約93萬元；警方表示，暫時至少有18名受害人報案，平均每人損失約2萬元，案件仍在調查中。（詳情即看：【下一頁】）有苦主報案後，獲警方透露自稱迪士尼員工的「Carmen Chan」（陳小姐）原是騙案慣犯。本報成功接觸「媽媽谷」苦主群，首次揭開騙徒的神秘面紗。

受訪苦主均來自同一WhatsApp「媽媽谷」，她們最早在5月初向陳小姐購票，率先「試伏」的李太表示，初時不過是抱着「試一試」的心態，但見付款後的確收到官方確認電郵，亦曾成功以低價入住原價8,000多元的主題房，便介紹給身邊朋友。受李太介紹的蔡太等人亦紛紛為朋友代購，至今各損失約3,000多元，而A小姐為慶祝生日，亦預定於8月入住酒店，更提前付泊車費給陳小姐，未料陳在7月10日失聯至今。

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苦主Phoebe表示，當時雖經群友介紹，但她仍對這位「自稱員工」心存戒備，於是特地到LinkedIn查詢，竟發現真有於迪士尼工作的「Carmen Chan」存在，後來雖然發現其真人似乎與網上照片不符，但因她們確實收到門票，故亦未有深究。

雖說「顧客是上帝」，但陳小姐似乎亦不乏客源，出票亦愈來愈慢。苦主宋小姐指，她成功購票後，再介紹一名朋友購買陳小姐價值3,118元的買2送1金卡套餐，本說好在2星期內出票，但2星期後友人致電陳查詢時，陳卻反稱「唔等就退錢」，其後她更致電宋小姐︰「叫你個朋友唔好咁無禮貌嚟催啦。」

李太見朋友苦等，故亦義務協助陳小姐聯絡顧客，成為購票群管理之一，希望加快出票速度讓朋友早日入園。在群友開始懷疑受騙時，她亦因擔心已下訂群友未能取票，一度勸阻大家報警。其後李太才從其他受害友人口中得知，警方曾透露陳是騙案慣犯，出獄後繼續作案。對於群中其他苦主懷疑她收取佣金，自己亦被騙2萬多元的李太大感委屈︰「其實我損失得仲多過佢哋。」

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記者：黃穎津

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