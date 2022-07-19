林鄭現身英國之謎再有反轉？　馬時亨「有圖有真相」

▲ 林鄭與馬時亨在沙田大會堂演奏廳後台合照。（相片由「聲輝粵劇展演2O22」工作人員拍攝）

早前有移英的前電視台主播，指前特首林鄭月娥本月16日現身英國倫敦機場，但她後來被發現當日其實於沙田大會堂看粵劇。前電視台主播昨日再拍片講述事件，財經事務及庫務局前局長馬時亨亦忍不住，出面闢謠！

話說，傳出林鄭現身英國的前電視台主播，昨日拍片指，即使林鄭本月18日現身會展，出席習近平講話研討會，也不能解釋林鄭周六（16日）未有前往英國，更稱看粵劇一事是無相佐證，並假設林鄭可能於16日乘直航機返回香港，時間上趕得及出席昨日灣仔會展的研討會。

當日在沙田與林鄭同場看粵劇的馬時亨，於是出面澄清，向傅流螢提供與林鄭當天的合照，馬時亨表示，相片於本周六（16日）拍攝，地點為「聲輝粵劇展演2022」的後台，今次確實是「有圖有真相」。

有人向傅流螢透露，上周四（14日）晚上目睹，林鄭與丈夫林兆波，於君悅酒店現身。

由此可見，林鄭根本無可能在本月16日，現身英國倫敦機場。

林鄭足跡時間線︰

7月14日︰晚上於君悅酒店出現

7月16日︰凌晨網傳林鄭現身英國倫敦

7月16日︰馬時亨目睹林鄭坐在沙田大會堂包廂內欣賞「聲輝粵劇展演2022」，二人後台合照

7月18日︰早上現身灣仔會展食早餐，出席習近平主席七一講話專題研討會

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