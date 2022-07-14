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【文化藝術】香港藝術館與卡波迪蒙特博物館合作展覽　首次展出那不勒斯巴洛克畫作等展品

社會 22:57 2022/07/14

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香港藝術館與卡波迪蒙特博物館合作展覽。（楊潤雄 Facebook）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（14日）在社交網站發文表示，繼上一次大受歡迎的意大利烏菲茲美術館文藝復興藝術展覽後，香港藝術館再次推出重量級的展覽 - 「走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展」。

他指出，這次是卡波迪蒙特博物館首次與香港藝術館合作在香港舉辦展覽，展出40件意大利北、中部文藝復興後期作品及那不勒斯巴洛克畫作。所有藏品均是第一次於香港展出。

源自意大利的巴洛克藝術，是繼文藝復興藝術後，在西方藝術史上另一重要的藝術時期。當時的藝術家猶如沉浸式體驗的始祖，畫作動人心魄，讓觀者仿如置身畫作之中。

展覽為香港特別行政區成立25周年的慶祝活動之一，由7月15日至11月2日在在香港藝術館二樓專題廳舉行。

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記者：黃穎津

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