「安心出行」實名制明年2月推？ 消息：無時間表非優先考量

▲ 消息指，安心出行實名制沒有實施時間表。（資料圖片）

港府考慮「安心出行」實名制，引起社會一些疑慮，港府高層日前決定，把實名制方案暫時擱下，更不會全民推行。但創新科技及工業局局長孫東昨日卻指，明年2月電話卡實名登記，「安心出行」屆時與電話卡捆綁一起，自然就有實名制功能。

孫東的說法，引起社會關注，是否港府有意在明年2月，透過電話卡實名登記，乘機推行「安心出行」實名制？

有知情人士透露，孫東並非此意，他只是陳述基本事實，即明年2月電話卡須實名登記，到時可以和安心出行捆綁，但略過了技術細節，最關鍵是，孫東並非想傳達「明年2月要趁機推行安心出行實名制」這個信息。

孫東昨日出席活動時，說了4次要澄清，即是2月之前，港府沒有計劃要去強化「安心出行」的實名功能，更不會增加自動追蹤功能，又強調「沒有實施的時間表」。

知情人士表示，孫東是不希望社會誤會，政府有意強化「安心出行」的實名功能，特別是追蹤功能，希望澄清後令社會放心。

總的來說，孫東都表明，防疫政策是特首李家超和醫務衞生局決定，創科局主要是配合作用。

有政府中人強調，所有抗疫計劃，都是視乎疫情發展而定，而目前而言，「安心出行」實名制並非優先考量，現時較緊急的是推「紅黃碼」。即使日後要做「安心出行」實名制，目的只是想縮短找到染疫者的時間，因為現時安心出行在這方面確實存在漏洞，沒有其他目的，而政府在推行政策時，會考量多方面，包括防疫需要和社會接受程度。

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