【強制檢測】70場所納強檢包括11食肆　藍田壽司郎第一城譚仔三哥上榜

▲ 70場所納強檢包括11食肆，藍田壽司郎上榜。(香港壽司郎FB圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處70個指明地方的人士，在今日(15日)或明日(16日)兩天內，接受新冠病毒病核酸檢測。



政府指因應多宗陽性檢測個案及因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有59個住宅大廈處所被納入強制檢測公告，另有11間食肆亦被納入強制檢測公告，包括藍田壽司郎、沙田第一城譚仔三哥米線，指定時段曾身處人士需於7月15日或7月16日內接受核酸檢測。詳細名單如下:

住宅--多宗陽性檢測個案 (2022-07-08 ~ 2022-07-14曾身處超過兩小時)

半山區干德道37 號百事樓B 座

薄扶林貝沙灣道28號貝沙灣 8 座

黃竹坑南濤閣 1 座

跑馬地比華利山 F 座

北角健康村紅桃樓

鰂魚涌栢蕙苑康栢閣

鰂魚涌太古城天星閣

鰂魚涌太古城雅蓮閣

茶果嶺麗港城 14 座

藍田興田邨彩田樓

觀塘安泰邨和泰樓

觀塘順利邨利康樓

觀塘鯉安苑鯉景閣

牛頭角彩盈邨盈樂樓

牛池灣彩輝邨彩華樓

牛池灣彩虹邨綠晶樓

九龍城啟德 1 號(I)1 座

九龍塘畢架山峰 6 座

土瓜灣農圃道 18 號

土瓜灣欣榮花園 4 座

土瓜灣土瓜灣道 321-323號捷通大廈

土瓜灣美景街39 號安和園安平大廈

紅磡黃埔花園百合苑10 座

紅磡黃埔花園紅棉苑 4 座

紅磡黃埔花園錦桃苑16 座

大角咀橡樹街 74-76 號永利大廈

大角咀維港灣 10 座

何文田常康街 1 號常康園E-H 座

油麻地窩打老道 1A-1J 號華德大廈

深水埗鴻裕大廈 B 座

長沙灣海麗邨海禧樓

長沙灣青山道 438 號麗群閣

荔枝角美孚新邨 5 期恒柏道 5-7 號

將軍澳旭輝臺 1 座

將軍澳康盛花園 2 座

馬鞍山海栢花園 1 座

馬鞍山曉峯灣畔 4 座

沙田廣源邨廣橡樓

大圍金獅花園金寧閣

大埔富善邨善鄰樓

粉嶺欣盛苑欣悅閣

粉嶺景盛苑欣景閣

葵涌安蔭邨澤蔭樓

青衣長康邨康盛樓

荃灣翠景臺 2 座

荃灣怡景園 1 座

屯門山景邨景榮樓

屯門邁亞美海灣 6 座

屯門田景邨田裕樓

屯門三聖邨進漁樓

屯門慧豐園 3 座

元朗朗屏 8 號 1 座

元朗雍翠豪園 2 座

天水圍天富苑賢富閣

天水圍俊宏軒 6 座

天水圍天祐苑祐泰閣

污水樣本檢測呈陽性的地點-- (2022-07-08 ~ 2022-07-14曾身處超過兩小時)

元朗洪福邨洪盛樓

元朗洪福邨洪塱樓

大圍美田邨美麗樓

食肆 -- 多宗陽性檢測個案 (指定時段)

銀龍粉麵茶餐廳 -- 油塘鯉魚門廣場 2 樓 202號鋪 (2022-07-10 09:00 ~ 09:30)

-- 油塘鯉魚門廣場 2 樓 202號鋪 (2022-07-10 09:00 ~ 09:30) 壽司郎 -- 藍田啟田商場 2 樓 208 號鋪 (2022-07-10 17:45 ~ 19:00)

-- 藍田啟田商場 2 樓 208 號鋪 (2022-07-10 17:45 ~ 19:00) 魚米 -- 九龍灣九龍灣國際展貿中心 B1 樓 B151-152 號鋪 (2022-07-09 13:00 ~ 13:45)

-- 九龍灣九龍灣國際展貿中心 B1 樓 B151-152 號鋪 (2022-07-09 13:00 ~ 13:45) 豪宴海鮮酒家 -- 紅磡紅磡灣中心地下 1 號鋪 (2022-07-09 10:15 ~ 11:30)

-- 紅磡紅磡灣中心地下 1 號鋪 (2022-07-09 10:15 ~ 11:30) 阿來泰式地道風味 -- 旺角通菜街 97 號地下 (2022-07-11 20:30 ~ 21:30)

-- 旺角通菜街 97 號地下 (2022-07-11 20:30 ~ 21:30) 金泰子泰國餐廳 -- 深水埗柏樹街 19-23 號華麗閣地下 (2022-07-09 20:30 ~ 21:45)

-- 深水埗柏樹街 19-23 號華麗閣地下 (2022-07-09 20:30 ~ 21:45) 譚仔三哥米線 -- 沙田置富第一城地下 56-58, 59B 及 59C 號鋪 (2022-07-09 16:00 ~ 17:15)

-- 沙田置富第一城地下 56-58, 59B 及 59C 號鋪 (2022-07-09 16:00 ~ 17:15) 肯德基家鄉雞 -- 馬鞍山新港城中心 2 樓2107 號鋪 (2022-07-11 13:00 ~ 13:45)

-- 馬鞍山新港城中心 2 樓2107 號鋪 (2022-07-11 13:00 ~ 13:45) 一粥麵 -- 馬鞍山新港城中心 2 樓2243 號鋪 (2022-07-11 12:30 ~ 13:15)

-- 馬鞍山新港城中心 2 樓2243 號鋪 (2022-07-11 12:30 ~ 13:15) 麥當勞 -- 香港國際機場一號客運大樓 離 港 層 8 樓 8T005-8T005A 鋪 (2022-07-09 05:15 ~ 05:45；2022-07-09 15:00 ~ 15:45)

-- 香港國際機場一號客運大樓 離 港 層 8 樓 8T005-8T005A 鋪 (2022-07-09 05:15 ~ 05:45；2022-07-09 15:00 ~ 15:45) can.teen -- 香港國際機場一號客運大樓離港層 7 樓 7T090 號鋪 (2022-07-09 18:30 ~ 19:30；2022-07-10 19:15 ~ 20:30)

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責任編輯 李志強