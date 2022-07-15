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【封區檢測】大埔富亨邨亨裕樓發現34宗陽性個案　屯門湖景邨湖翠樓14宗陽性【不斷更新】

社會 09:04 2022/07/15

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熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【09:00】大埔富亨邨亨裕樓

大埔富亨邨亨裕樓約1043名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現34宗陽性檢測個案和9宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪494戶，當中77戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【07:35】屯門湖景邨湖翠樓

屯門湖景邨湖翠樓約1770人接受了檢測，當中共發現14宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約720戶，當中28戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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