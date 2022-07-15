【I SWIM】吳啟洋呂爵安捱凍拍游水戲份　Phoebus：盡可能的話就不要震

ViuTV劇集《I SWIM》正在熱播掀起網上討論，對劇情有讚有彈，不過頗一致認同劇中一眾男神赤膊上陣令觀眾大飽眼福。

比如早前《I SWIM》播出的第2集「危險的策略」上映「重頭戲」——學校水運會，一眾男演員以泳褲上陣，十分養眼。

呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、吳啟洋（Phobus）、邱士縉（Stanley）等在拍攝前為劇集積極操Fit身型、練水，務求演活泳手的角色。

而《I SWIM》由去年8月開始拍攝，有份「落水」的Phoebus公開拍攝背後的花絮，他與Edan同樣冷得「騰騰震」，實在心痛一眾粉絲了！

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Phoebus：盡可能的話就不要震

Phoebus在昨晚（7月14日）於Instagram公開短片，從片中所見，他與Edan同樣身穿外套、披著毛巾，並需要靠飲熱水取暖。他在帖文中寫道：

ISIWM小花絮



大家在劇中看到的夏天

在真實情況其實是這樣。。。

剛好有一位教練看到我們剛上水後的畫面

便拍低了😅



很多游水的場面

我們都是盡量把表情放鬆

盡可能的話就不要震

(有點困難)😂

他又提到只可以妙計減低露出破綻的機會，不會令大家覺得他們在不像在夏天游泳：「也叫化妝師 把嘴唇盡量塗紅一點 要不然容易露出破綻」。他感恩：「現在看到劇中嘅畫面 一切都真的值得了明天繼續」。

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粉絲：辛苦了

一眾粉絲、網民看到Phoebus、Edan的苦況，也留言表示支持：「好彩無凍壞，而家仲健健康康 但啲日光真係好靚同埋游水畫面睇到勁肉緊」、「辛苦晒phoebus同edan 陰公嘴都震埋」、「你地真係好勁 同埋睇你地游水游到好似真嘅泳手咁好犀利啊」、「好專業好勁啊 劇入面完全睇唔出咁凍」。