【消費券】全職港媽收短訊不符合領取資格　疑因多年前一舉動被DQ欲上訴

▲ 全職港媽疑因多年前一舉動，被取消消費券領取資格。

第二期$5000消費券最快於8月7日可以領取，不過，近日有部分市民收到政府短訊稱「不符合領取消費券資格」。有港媽亦分享，懷疑自己多年前一度考慮移民，並決定做全職主婦，提早領取了強積金，因此被政府歸入永久離港人士而遭「DQ」。

有港媽在「親子王國」網上討論區發文，指自己年輕時因澳洲有親人居住，而家人見她與拍拖7年男友尚未結婚，便建議她赴澳洲工作假期，因為當地薪金較高，如適合可考慮直接移民。

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曾考慮移民提早領取強積金

港媽去完工作假期後，本來已經辦理移民手續，但臨行前仍放不下男友，最後選擇留港結婚和生孩子，並決定做家庭主婦，加上當時財政緊絀，因此提早領取了強積金戶口的錢。她近日收到由政府發出的短訊截圖，指她不符合計劃的資格準則，將不會獲發第二期消費券。

▲ 港媽收到短訊，指她不符合消費券資格準則。

不少網民都建議港媽盡快申請覆檢，港媽亦認為，自己成功申訴的機會大，因只要證明自己有在港生活就可以，她有婦科病需要長期覆診，已經找回多年來看醫生的覆診紙。

消費券覆檢申請

消費券計劃秘書處近日陸續通知消費券現有登記人，由於他們曾以「永久性地離開香港」為由，提交了有效申請以提早提取強積金或職業退休計劃下的利益，秘書處認為表面上他們並不符合「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」的要求，故不符合2022年（第二階段）消費券計劃的資格準則。

政府指，明白部分人士在提交上述申請後有變，例如已回流香港多年，如果登記人認為自己並不是已永久離開或有意圖永久離開香港，可在收到短訊後的14天內以書面提交申述。

發言人提醒，欲提交申述的登記人可在計劃網站下載或透過計劃熱線18 5000索取「覆檢申請表格」，提交覆核表格的注意事項：

1. 請在收到通知短訊後14天內以書面提交覆檢申請。

2. 填妥表格及連同證明資料、短訊通知副本，以郵寄、電郵、傳真方式或親自遞交至臨時服務中心：

- 郵寄：香港郵政總局郵政信箱185000號，「消費券計劃秘書處」

- 電郵：enquiry@consumptionvoucher.gov.hk

- 傳真號碼3106 0701

- 親身或找朋友將填好的表格，交到臨時服務中心。在7月23日或之前，這八個中心均運作。

地址：https://www.consumptionvoucher.gov.hk/tc/centre.html

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責任編輯：王明芳