  • 30°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 10:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券】全職港媽收短訊不符合領取資格　疑因多年前一舉動被DQ欲上訴

親子 09:56 2022/07/15

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

全職港媽疑因多年前一舉動，被取消消費券領取資格。

第二期$5000消費券最快於8月7日可以領取，不過，近日有部分市民收到政府短訊稱「不符合領取消費券資格」。有港媽亦分享，懷疑自己多年前一度考慮移民，並決定做全職主婦，提早領取了強積金，因此被政府歸入永久離港人士而遭「DQ」。

有港媽在「親子王國」網上討論區發文，指自己年輕時因澳洲有親人居住，而家人見她與拍拖7年男友尚未結婚，便建議她赴澳洲工作假期，因為當地薪金較高，如適合可考慮直接移民。

最新影片：

曾考慮移民提早領取強積金

港媽去完工作假期後，本來已經辦理移民手續，但臨行前仍放不下男友，最後選擇留港結婚和生孩子，並決定做家庭主婦，加上當時財政緊絀，因此提早領取了強積金戶口的錢。她近日收到由政府發出的短訊截圖，指她不符合計劃的資格準則，將不會獲發第二期消費券。

港媽收到短訊，指她不符合消費券資格準則。

不少網民都建議港媽盡快申請覆檢，港媽亦認為，自己成功申訴的機會大，因只要證明自己有在港生活就可以，她有婦科病需要長期覆診，已經找回多年來看醫生的覆診紙。

消費券覆檢申請

消費券計劃秘書處近日陸續通知消費券現有登記人，由於他們曾以「永久性地離開香港」為由，提交了有效申請以提早提取強積金或職業退休計劃下的利益，秘書處認為表面上他們並不符合「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」的要求，故不符合2022年（第二階段）消費券計劃的資格準則。

政府指，明白部分人士在提交上述申請後有變，例如已回流香港多年，如果登記人認為自己並不是已永久離開或有意圖永久離開香港，可在收到短訊後的14天內以書面提交申述。

發言人提醒，欲提交申述的登記人可在計劃網站下載或透過計劃熱線18 5000索取「覆檢申請表格」，提交覆核表格的注意事項：

1. 請在收到通知短訊後14天內以書面提交覆檢申請。

2. 填妥表格及連同證明資料、短訊通知副本，以郵寄、電郵、傳真方式或親自遞交至臨時服務中心：

- 郵寄：香港郵政總局郵政信箱185000號，「消費券計劃秘書處」

- 電郵：enquiry@consumptionvoucher.gov.hk

- 傳真號碼3106 0701

- 親身或找朋友將填好的表格，交到臨時服務中心。在7月23日或之前，這八個中心均運作。

地址：https://www.consumptionvoucher.gov.hk/tc/centre.html

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

【生育抉擇】00後網紅不想當媽媽　列16個拒生B殘酷事實引共鳴
10:46 2022/07/13
【生育抉擇】00後網紅不想當媽媽　列16個拒生B殘酷事實引共鳴
【炫富星媽】豪送4歲女$40萬作生日禮物　饒舌天后Cardi B遭批灌輸錯誤金錢觀
17:08 2022/07/14
【炫富星媽】豪送4歲女$40萬作生日禮物　饒舌天后Cardi B遭批灌輸錯誤金錢觀
【富貴港孩】爸爸駕寶馬接放學2個工人拎書包　中三女生︰同學笑我太有錢
21:30 2022/07/13
【富貴港孩】爸爸駕寶馬接放學2個工人拎書包　中三女生︰同學笑我太有錢

你可能感興趣

【生育抉擇】00後網紅不想當媽媽　列16個拒生B殘酷事實引共鳴
10:46 2022/07/13
【生育抉擇】00後網紅不想當媽媽　列16個拒生B殘酷事實引共鳴
【炫富星媽】豪送4歲女$40萬作生日禮物　饒舌天后Cardi B遭批灌輸錯誤金錢觀
17:08 2022/07/14
【炫富星媽】豪送4歲女$40萬作生日禮物　饒舌天后Cardi B遭批灌輸錯誤金錢觀
【富貴港孩】爸爸駕寶馬接放學2個工人拎書包　中三女生︰同學笑我太有錢
21:30 2022/07/13
【富貴港孩】爸爸駕寶馬接放學2個工人拎書包　中三女生︰同學笑我太有錢
全職爸媽 強積金 電子消費券 家庭關係 網絡熱話

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
12:30 2022/07/13
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關
17:27 2022/07/14
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關