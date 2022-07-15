【MIRROR成員】Ian「破冰」推新歌包辦曲詞監製　隊友Jeremy緊接推第二首單曲

人氣男團MIRROR近日除了忙於籌備即將於月底舉行的首個紅館演唱會外，成員的單曲依舊按計劃地推出。近日傳出因為鬧脾氣而被公司雪藏的Ian（陳卓賢），宣布「破冰」並於今日推出新歌《Distance》；而曾經預告會在六月推出第二首個人作品的隊友Jeremy（李駿傑），亦在限時動態預告新歌即將上架。

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MIRROR近日密鑼緊鼓地為月底舉行、一連12場的紅館騷作綵排，隊員的個人單曲計劃亦同時在進行，近日落實推出新作的就有MIRROR唱作人Ian。

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Ian最近傳出因為態度問題而被公司雪藏，經理人花姐（黃慧君）、高層魯庭暉及隊友都有現身為其解釋，接著就以行動打破傳聞，宣布Ian「破冰」推出新歌《Distance》，將會於今日全面上架，新歌由Ian包辦作曲、填詞與監製，誓向全能唱作人方向出發。

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他在限時動態轉發DJ梁文禮的帖，並透露《Distance》最後出街的版本曾經改動過9次：「辛苦各合作單位，要忍受我不停make adjustment。」《Distance》的MV將於今晚9點上架。

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花姐亦有出帖幫Ian宣傳，她在帖文中意有所指地寫道：「這段距離曾經令人感到沮喪，但相信大家肯一起踏前，很快就會將二人拉近。」

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Jeremy預告出新歌

MIRROR的另一位成員Jeremy今年以新人姿態出道，在年初推出辨識度的作品《半》，為今年打嚮頭炮。經理人花姐曾經預告Jeremy今年會推出三首新歌，第二首作品會在今年六月份推出。

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早在六月中，Jeremy在其社交網站發放一連串的圖片，並留言「Coming soon」，似是為了新作準備。但久候至今仍未有確實的消息，令Jeremy的粉絲大表心急，開始到花姐的社交網站留言「催促」。

見到粉絲的反映，Jeremy昨日在限時動態發放自拍照，並在角落寫上「Soon」一字，透露新歌推出在即，希望能夠安撫為其著急的粉絲心情。