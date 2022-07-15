【消費券】有意圖永久離開香港不獲發消費券　王學玲：可憑仍留港生活單據作輔助證明申述

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第二階段消費券下月7日發放。陳茂波指，參考立法會議員及社會人士意見，當局在合資格人士定義作調整，冀合理擴大受惠市民範圍。而因應過去一直有聲音質疑，移民人士仍可獲發消費券，當局亦回應訴求，並就領取消費券資格作出調整，過去2年不在港人士將不獲發消費券。詳情即看【下一頁】

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今日（15日）表示，曾經作出永久離港聲明而提早領取強積金的市民，若已回流香港或最終無離港，申請消費券被拒後可以提出申述。市民如果仍然留港必定會有生活痕跡，例如以租單、信用卡紀錄、公院求診證明等作為輔助證明。

她又指，近日有3分之1的提出申述的市民到旺角服務中心，強調當局已開設8個服務中心，有需要的市民可以到就近的中心求助，亦可以透過電郵或郵遞提交申述。

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責任編輯：余思嵐