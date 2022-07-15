【安心出行實名制】林哲玄指部分人擁有多部手機　安心出行隨電話卡實名制不穩妥

▲ 即日起旅客在各個口岸若檢測呈陽性會即時獲發隔離令，由專車送往社區隔離設施。（資料圖片）

港府考慮「安心出行」實名制，引起社會一些疑慮，港府高層日前決定，把實名制方案暫時擱下，更不會全民推行。但創新科技及工業局局長孫東昨日卻指，明年2月電話卡實名登記，「安心出行」屆時與電話卡捆綁一起，自然就有實名制功能。（即看：【下一頁】）

立法會議員林哲玄今早（15日）在電台節目中指，現在的安心出行無法得知市民是否確診者或緊密接觸者，認為是一個漏洞，而如實行紅、黃碼就可以保護處所內其他的市民。至於在安心出行實名制方面，他認為有關說法與 他理解的實名制仍有距離，他舉例指，在網上付款，即使有實名制仍要上報身份，採取雙重認證保障，而醫療記錄需要更加清晰，強調不能放錯地方。

他又認為 如果等到明年2月落實電話卡實名制，期間可能出現新一波疫情，而部分人擁有多部手機、太空機及雙卡機等，認為實名制需確定能否有效識別手機持有人是否真正本人。



另外，由即日起經深圳灣口岸、港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場前往內地或澳門的旅客，若其特別核酸檢測結果為陽性，他們將即時獲發隔離令，並安排入住社區隔離設施（即看：【下一頁】）。 他建議當局 可按實際情況考慮安排部分人在家隔離。

我覺得若果你在現場可以做到馬上登記、馬上出隔離令和分流，有些合適的人士可以安排回家，是否容許呢？可以考慮。現在的做法是沒有問題，被安排去了隔離中心，但是否就要住足那麼多天，在中心應該可以再有下一步，看看如何，有些人可以回家，只有這樣才能和其他整體抗疫計劃看齊，而非某些人因為在邊境確診就必須去隔離設施，沒有其他選擇。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在同一節目中指，相信安心出行隨電話卡有實名功能，需要做綁定電話號碼的程序，或要修改安心出行程式，做法與現時網上銀行或儲值支付工具應用程式相同，透過輸入驗證碼綁定電話號碼，等同實名制。

方保僑說，明年二月後電話卡會實施實名制，當安裝安心出行後就等同已是實名制，又認為手機一定能夠上網，才可讓安心出行顯示紅、黃碼。他估計，當安心出行隨電話卡實施實名制後，衞生署或會致電未做強檢的人士，或委托警方向電信商申請，查找電話用戶的大概活動位置。



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責任編輯：郭詩詩