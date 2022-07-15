【食不安心】荃灣酒樓疑爆黑心製作過程　燒鵝掛垃圾桶食材亂放坑渠

▲ 荃灣一間酒樓疑爆出黑心製作過程。

外出用膳真的「眼不見為淨」嗎？最近網上流傳一組照片，表示有食肆廚房疑似被爆出黑心製作過程，除了有烹調好的燒鵝被掛在垃圾桶旁，一堆食材也被亂放在坑渠位，而廚房員工也沒有戴口罩、手套就直接觸碰食材，衛生情況相當欠佳。上載照片的網民稱，事發在荃灣一間酒樓廚房，而照片是由前員工提供，引發一眾網民熱烈議論。

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據Facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」，有網民昨日（14日）上載一組照片，表示荃灣一間酒樓「好過份」，把燒鵝掛在垃圾桶上，又將煮熟的海鮮放在地下，而廚房員工未有佩戴囗罩就工作。發帖者隨後回應照片是「前員工提供資料」。

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帖文引來網民紛紛留言，雖然廚房環境十分惡劣，但有網民對此並不感到奇怪：「好老實講句，好多廚房都差不多」、「客食又唔係佢地食，系咁上下」但亦有自稱有8年餐飲業經驗的網民留言表示：「燒鵝咁掛真係隨時食死人。其它野仲要落鑊煮都仲叫好丁點咁多」，點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣