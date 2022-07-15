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【終極上訴】涉首宗藏膠索帶罪成判囚　地產經紀終院上訴得直

社會 10:40 2022/07/15

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已服刑完畢的地產經紀早前就定罪向終審法院提出上訴，終院頒下判詞裁定上訴得直。(資料圖片)

地產經紀於2019年區議會選舉當日，在維園被搜出身上管有48條膠索帶，經審訊後被裁定管有攻擊性武器或工具適合作非法用途罪成，被判監5個半月，為首宗涉管有索帶而被定罪案件。已服刑完畢的地產經紀早前就定罪向終審法院提出上訴，終院今（15日）頒下判詞裁定上訴得直，裁定涉案膠帶前不屬條文涵蓋的工具，撤銷定罪。

上訴人陳俊傑被控1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，違反《簡易程序治罪條例》第17條，控罪指他於2019年11月2日，在銅鑼灣波斯富街與羅素街交界管有一包膠索帶，上訴人已服刑完畢。

終院頒下判詞指出，本上訴牽涉「管有適合作非法用途的工具」罪的正確詮釋，據英文文本翻譯，「任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，任何手銬或指銬，任何攻擊性武器，或任何撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具，意圖將其作任何非法用途使用。」

終院裁定涉案48條6英吋長的塑膠索帶不屬第17條的涵蓋範圍內，6英吋長的塑膠索帶不是為束縛人身而製造，不屬束縛人身工具的類別，不是攻擊性武器，亦不是適合作非法進入的工具。因此，上訴人不應被定罪，裁定上訴得直。

上訴一方早前主要爭議膠索帶是否屬於《簡易程序治罪條例》17條條文中的「其他適合作非法用途的工具」。雙方爭議膠索帶是否條文涵蓋的工具，律政司一方則指相關條文是刻意擴大涵蓋範圍。

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記者：林育慧

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