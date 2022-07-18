海外升學成熱潮　大地海外升學展助學生及早做好兩手準備

疫情期間，海外升學諮詢量急升近六成，更多家長和學生提早安排升學路向，使較受歡迎的學校和學科出現學位短缺。有意到海外留學的學生不妨先到升學展搜集最新資訊，為選擇升學地點、院校及課程作好兩手準備。

▲ 英國和澳洲的升學途徑相當多元化，一向是本港學生的留學熱點。

英澳大學林立 質素獲世界認可



英國和澳洲是香港學生出國留學的熱門選擇，英國擁有多達120間，當中不乏高世界排名的大學，而澳洲大學的教學相當有保證，當中Group of Eight（澳洲八大聯盟成員大學）特別受香港同學青睞。而大地海外升學更是多間澳洲八大聯盟成員大學的正式官方代表。另一吸引之處為兩地的升學途徑非常簡單，主要分為大學直入、大學基礎班及國際文憑。成績未如理想的學生可選擇英國或澳洲的大學基礎班或國際文憑，只要在一年課程完結時達到大學要求，即能升讀大學一年級。即使是世界排名頭100名的英國大學 Durham University亦有開辦此課程，反映學生日後仍能升讀理想的大學。基本上所有澳洲大學均有開辦基礎班課程，而澳洲亦是世界上第一批為國際學生開設基礎班課程的國家，使它們在學生及英文支援方面有非常深厚的經驗。DSE成績或英文成績未能達到直入要求的學生也可以透過以上兩個途徑入讀心儀的大學。

▲ 大地海外升學特設Youtube Channel︰實拍實說，將最新海外升學資訊帶給學生和家長。

無論DSE幾多分 都總有海外升學出路



大地海外升學服務中心為眾多海外知名學院的正式官方代表，成功協助數以萬計學生出國留學，並長期於英澳兩國進行實地拍攝，將最全面及緊貼最新發展的海外升學資訊帶給學生和家長。有志在2022至2023年到海外升學的學生，宜盡快聯絡大地海外升學服務中心，並前往7月20至24日起一連四日舉行的「線上、線下【英澳紐美加升學展】」，了解各地升學資訊。

主題 : 大地海外升學線上、線下英、澳、紐、美、加升學展一線打開英、澳、紐、美、加升學之門

日期 : 2022年7月20至24日

時間 : 上午10時至晚上7時

綫上 : 手機應用程式AllOn 進行 iOS / Android

地點 : 旺角彌敦道700號T.O.P. 7樓703室

對象 : DSE 學生、Asso、HD學生及家長



重點內容

• 雲集多所學位課程、大學銜接課程及文憑課程海外院校

• 參展院校包括多間澳洲八大的明星院校，及QS世界排名Top 200大學

• 即時評估入學機會，更有機會即場取錄

• 一站式免費「海外升學諮詢+院校面試安排」

登記 www.dadi.com.hk/julyevent2022



(特約)