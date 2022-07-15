【周末好去處】The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點主題區免費打卡
休閒消費 11:37 2022/07/15
曾於杜拜、新加坡及馬尼拉展出的超人氣甜點主題夢幻打卡展覽「The Dessert Museum」，即日起登陸東港城。展館除了設有4個海外主題裝置外，香港站更特設獨家的「情迷『彈』撻樂園」主題區，一個個蛋撻破格化身彈床，絕對新奇好玩。
「The Dessert Museum」甜點展覽有色彩繽紛及少女系主題藝術打卡裝置，包括有6米高的巨型「七彩童夢甜甜圈」、「幸福馬卡龍下午茶」、設有VR體驗的「仲夏黃金沙灘夢」、「棒棒糖繽紛世界」、以及香港站獨家打造的「情迷『彈』撻樂園」。
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商場更推出全球首個「The Dessert Museum元宇宙甜點藝術展覽」，透過應用程式「VEXMETA」，即可登入展覽欣賞不同主題裝置，於虛擬世界中大玩互動遊戲，即可換獨家元宇宙主題虛擬道具NFT及$100東港城零售電子贈券。
期間限定店推出多款注目度滿分的甜點，包括檸檬閃電泡芙、雜莓忌廉芝士馬卡龍、朱古力貝殼蛋糕、荔枝芝士蛋糕及榛子拿破崙等。
「The Dessert Museum」香港站
地址：將軍澳坑口重華路8號東港城一樓展覽場
日期：即日起至9月4日
時間：10am至10pm
記者：張頌婷