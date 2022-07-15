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【炒賣門票】香港故宮博物有人貴4倍炒賣門票　暫不考慮推出門票實名制

社會 11:11 2022/07/15

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香港故宮博物館開幕首周有人以超過原價4倍的價格炒賣門票，有議員指，每周三免費入場時段的門票，均有人以每張75元的價格於網上炒賣。香港故宮文化博物館董事局成員伍婉婷呼籲，市民不要從非指定網站購票，以免購入假門票投訴無門，估計市民因心急而購買「黃牛飛」，呼籲市民耐心等待官方新一批門票開售。

伍婉婷今日（15日）指，官方購票平台為博物館網頁及指定平台，呼籲市民不要相信炒賣平台，否則購入假門票市民投訴無門「唔著數」，強調周三門票為免費，如有平台出售周三門票，則代表該平台非官方售票平台。

她估計，出現炒賣情況原因是市民心急參觀博物館，或不清楚官方銷售渠道為何，「7月初門票開售隨即售罄，大家好心急的時候便會周圍撲飛」，惟強調故宮一直都開放參觀，建議市民不要急於一時，留待新日子開放再購票。

針對門票實名制，伍婉婷稱任何防止炒賣門票的方法都可討論，建議市民發現有平台銷售故宮門票，可向平台投訴，指以往有案例投訴成功，董事局亦會增加宣傳工作，讓大眾知道哪些為官方售票平台。被指現時出售門票已收集購票及參觀者的個人資料，有條件推行實名制，伍稱說法不準確，指現時門票出售時只索取顧客一般網購所需的資料，毋須申述實際參觀者是誰，加上實名制對於市民轉贈門票帶來不便，因此暫不考慮推出門票實名制。

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記者：陳麗娜

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