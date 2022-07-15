【金像獎2022】從百人中脫穎而出成《智齒》女主角　劉雅瑟迎戰鞏俐吳君如爭影后

第40屆香港電影金像獎頒獎典禮將於本月17日舉行，當中最佳女主角競爭激烈，有周秀娜、王丹妮外，更有已屬影后級鞏俐、吳君如入圍。

但當中被視為最大熱是憑《智齒》爭最佳女主角劉雅瑟，這次是她首次當港產片女主角，並早憑此片奪《香港電影評論學會大獎》「最佳女演員」獎，以及香港電影導演會年度大獎最佳女主角獎，因此被睇高一線可在金像獎再下一城。

【金像獎2022】謝賢《殺出個黃昏》成影帝大熱 85歲四哥從影70年從未言休

最新影片推介：戴耀明專訪

7年零工作

現年33歲的劉雅瑟本名叫劉欣，出生於湖南，在2004年參加湖南經視《明星學院》總決賽季軍而出道，曾為中國偶像團體OP組合成員之一。於2006年起開始拍電影。

她在18歲時一個人「北漂」到北京尋找機會，可是曾待了7年完全沒有工作，曾連租房子也負擔不起，四出到友人家搭住，甚至曾想回老家湖南轉行放棄追演夢。

在2012年，改名為劉雅瑟，後來參演趙薇執導電影《致我們終將逝去的青春》，由此令知名度提高。

▲ 劉雅瑟獲《香港電影評論學會大獎》「最佳女演員」獎。

從百人中脫穎而出

不過對於香港觀眾，劉雅瑟屬較新的面孔，但她非首次參演香港電影，之前曾參演《幸運是我》、《麥路人》，惟當港產片女主角，《智齒》則是她的第一次。

《智齒》導演鄭保瑞指自己是從過百試鏡演員中挑選了她，更大讚劉雅瑟對角色的專注，全程投入狀態，豐富了整部電影。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

應付廣東話對白

劉雅瑟曾接受TOPick專訪稱：「「導演一開始有對我說希望以廣東話演出，但沒有一定要，我想這是演員該做的事，所以反覆練習，幸好最後出來的效果大家都滿意。」

憑在《智齒》出色的演出，獲得《第28屆香港電影評論學會大獎》「最佳女演員」獎、香港電影導演會年度大獎最佳女主角獎，此外早前接演邱禮濤導演的《海關戰線》，與張學友、謝霆鋒、林嘉欣合作，可謂前途光明。

▲ 《麥路人》

最佳女主角提名名單

周秀娜《馬達‧蓮娜》

王丹妮《梅艷芳》

劉雅瑟《智齒》

吳君如《媽媽的神奇小子》

鞏俐《奪冠》