【親子好去處】D2 Place大樹先生的家重開設真沙沙坑　增全新恐龍化石探險元素動靜皆宜

親子餐廳大樹先生的家自2016年跨出台灣，登陸荔枝角D2 Place 二期，最近剛進行全面改裝，耳目一新的設計，包括室內真沙沙坑配合全新恐龍化石、探險元素，為小朋友們帶來視覺及體感上的刺激。

▲ 沙池探險區的恐龍化石，可藉不同考古工具發掘。（餐廳提供）

佔地約 6,000呎的店內過半的面積劃分為遊樂空間，設施豐富。重新規劃過的遊戲區主題，加上大樹先生獨家的設計，讓0至6歲的孩子可以盡情玩耍，同時兼顧樂趣與安全。

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另外提供多種免費的活動課程如親子手作班、烘焙班等，由專業的老師帶領孩子們在「動」的學習之餘，也有「靜」的收穫。還有大樹先生的家最受大人和小朋友歡迎的魔術表演，繼續為大家帶來不一樣的親子玩樂新體驗。

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大樹樹洞區︰在遊戲區特別擺放了一 座木製大樹，大朋友、小朋友可以隨時走進洞洞放空一下。

化粧區 Make Up︰造型動物化粧鏡，照出小朋友可愛的容貌，個個都是可愛小公主小王子。

大樹超市 Market & Kitchen︰有林林總總的食品材料，小廚師們可以發揮創意，在小廚房裏大顯身手唷！做菜累了，就在咖啡車點杯Latte、吃件cup cake補充一下體力，因為之後就去大冒險啊！

沙池探險區 Sand Pit︰在唯一室內真沙沙坑，有一隻6,000多萬年之前的恐龍化石，大樹先生的家準備了不同的考古工具，讓小朋友一起去探險。

全新菜單︰荔枝角店更卒先推出全新餐點，口味更多元、更豐富！健康養生的藜麥飯、日式烏冬、東南亞風味的燉飯等等… 當然少不了造型可愛精緻的兒童餐，美味健康與造型兼具！

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記者︰李越樺