  • 32°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 14:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】D2 Place大樹先生的家重開設真沙沙坑　增全新恐龍化石探險元素動靜皆宜

親子好去處 13:12 2022/07/15

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

親子餐廳大樹先生的家自2016年跨出台灣，登陸荔枝角D2 Place 二期，最近剛進行全面改裝，耳目一新的設計，包括室內真沙沙坑配合全新恐龍化石、探險元素，為小朋友們帶來視覺及體感上的刺激。

沙池探險區的恐龍化石，可藉不同考古工具發掘。（餐廳提供）

佔地約 6,000呎的店內過半的面積劃分為遊樂空間，設施豐富。重新規劃過的遊戲區主題，加上大樹先生獨家的設計，讓0至6歲的孩子可以盡情玩耍，同時兼顧樂趣與安全。

最新影片推介︰

另外提供多種免費的活動課程如親子手作班、烘焙班等，由專業的老師帶領孩子們在「動」的學習之餘，也有「靜」的收穫。還有大樹先生的家最受大人和小朋友歡迎的魔術表演，繼續為大家帶來不一樣的親子玩樂新體驗。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

大樹樹洞區︰在遊戲區特別擺放了一 座木製大樹，大朋友、小朋友可以隨時走進洞洞放空一下。

化粧區 Make Up︰造型動物化粧鏡，照出小朋友可愛的容貌，個個都是可愛小公主小王子。

大樹超市 Market & Kitchen︰有林林總總的食品材料，小廚師們可以發揮創意，在小廚房裏大顯身手唷！做菜累了，就在咖啡車點杯Latte、吃件cup cake補充一下體力，因為之後就去大冒險啊！

沙池探險區 Sand Pit︰在唯一室內真沙沙坑，有一隻6,000多萬年之前的恐龍化石，大樹先生的家準備了不同的考古工具，讓小朋友一起去探險。

全新菜單︰荔枝角店更卒先推出全新餐點，口味更多元、更豐富！健康養生的藜麥飯、日式烏冬、東南亞風味的燉飯等等… 當然少不了造型可愛精緻的兒童餐，美味健康與造型兼具！

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者︰李越樺

相關文章

【親子自助餐】5間酒店自助餐小童免費推介　最大6歲小童免費＋生日優惠
14:32 2022/07/14
【親子自助餐】5間酒店自助餐小童免費推介　最大6歲小童免費＋生日優惠
【親子好去處】「618上海街」辦基層學生藝術作品展　小朋友走入時光隧道了解舊香港
19:11 2022/07/11
【親子好去處】「618上海街」辦基層學生藝術作品展　小朋友走入時光隧道了解舊香港
【親子好去處】雞仔嘜聯乘stain首設展覽館　8呎高壁畫打卡必選
15:34 2022/07/08
【親子好去處】雞仔嘜聯乘stain首設展覽館　8呎高壁畫打卡必選

你可能感興趣

【親子自助餐】5間酒店自助餐小童免費推介　最大6歲小童免費＋生日優惠
14:32 2022/07/14
【親子自助餐】5間酒店自助餐小童免費推介　最大6歲小童免費＋生日優惠
【親子好去處】「618上海街」辦基層學生藝術作品展　小朋友走入時光隧道了解舊香港
19:11 2022/07/11
【親子好去處】「618上海街」辦基層學生藝術作品展　小朋友走入時光隧道了解舊香港
【親子好去處】雞仔嘜聯乘stain首設展覽館　8呎高壁畫打卡必選
15:34 2022/07/08
【親子好去處】雞仔嘜聯乘stain首設展覽館　8呎高壁畫打卡必選
親子活動 好去處 餐廳情報 餐廳 D2 place 荔枝角 遊戲 恐龍 玩樂

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
21:43 2022/07/13
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關
17:27 2022/07/14
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關