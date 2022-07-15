【COLLAR新歌】COLLAR出道半年擁4首團歌　粉絲激讚Ivy So性感造型【多圖】

ViuTV選秀節目《全民造星IV》出道的女團COLLAR，由沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇芷晴（So Ching）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy）、陳泳伽（Winka）和李芯駖（Sumling）組成，女團轉眼間已成軍半年，人氣高企的她們也密密出歌！

繼《Call My Name!》、《Never-never Land》、《Gotta Go!》後，COLLA的新歌於《OFF/ON》今天（7月15日）下午1時在各大音樂平台上架，MV則於今晚8時首播！

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第四首團歌

COLLAR官方Instagram日前釋出新歌《OFF/ON》的預告，寫著「這刻我要破繭」、「Just Wait」、「醒覺只想開燈」、「Don't wanna be hidden」。17秒片段中，新歌是節奏感較強。

8位成員的造型色彩鮮艷，充滿型格、復古感覺，Day、Gao露腰，Winka晒香肩，至於最令人眼前一亮的是騷出事業線的Ivy So，皆因她身穿紅色貼身吊帶裙，令美好身型表露無遺。

粉絲留言激讚蘇媽，「蘇雅琳豁左出去 好睇」、「爆鼻血了」、「阿媽靚到冇得頂，點忍」、「著同睇嘅都唞唔到氣」、「又咁靚又咁索得唔得㗎」。

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密密出歌

COLLAR相隔不足三個月再推出新歌，滿足粉絲之餘，始乎也視年尾頒獎禮新人獎為背囊中物。COLLAR也與Lolly Talk和Strayz不約而同於7月推出新歌，令樂迷感受不同的女團風格。

另外，COLLAR原定於今年3月舉行演唱會，惟演唱會不敵嚴峻疫情而被逼取消。八女參與MakerVille發佈會時再為粉絲帶來好消息，預告女團將於年尾舉行首個演唱會。

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