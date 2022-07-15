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【求職陷阱】警過去一周接報45宗刷單賺佣騙案　其中23人WhatsApp收「白撞」訊息

社會 11:35 2022/07/15

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(警方提供)

警方今日（15日）表示，在過去一星期接報的45宗「刷單賺佣」求職騙案，有23宗的受害人都是在WhatsApp收到騙徒的「白撞」訊息，誤信自己真的被招聘公司「看中」，因而到假網站進行刷單「任務」，並把貨款存入騙徒的銀行戶口，導致血本無歸。無論「任務」是催谷電影票房或提升餐廳知名度，都是騙局。

過去一週涉及「刷單賺佣」求職騙案，仍然存在的假網站數目仍有33個，新增網站8個。

新上榜假網站

  • Alibaba-U
  • Boss academy
  • HK Vonage
  • In-amber creative
  • Lek
  • sendinblue
  • Shopback
  • Voyou

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責任編輯：余思嵐

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