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【皇上發功】李司棋親煮茶燻雞贈軒仔　張敬軒欲邀司棋姐拍MV 　

娛樂 19:00 2022/07/14

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司棋姐甚欣賞軒仔。

張敬軒李司棋看似「大纜扯唔埋」，實情二人不時會在對方的社交帳號上留 言互動，二人近日拍攝代言人廣告，令兩位「網友」終於可以見面。

首次真人互動，兩人一見面便「雞啄唔斷」，埋位拍攝時更表現出默契，令拍攝進度相當順利，但司棋姐說自己只是扮鎮定：「我好緊張，前一晚瞓唔著，幾廿歲人都未試過，因為從來冇見過軒仔真人，我好鍾意佢對眼，一望到佢對眼就唔記得對白，鍾意咗佢好耐，佢好似我細個睇公仔書裡面嘅白馬王子。」

二人首次合作。

被司棋姐送上大高帽，軒公亦禮尚往來說：「我都好開心，終於網友見面，其實我哋喺網上識咗一段長時間，好鍾意睇佢啲帖文，睇佢食嘢特別好味，好欣賞佢著衫嘅穿搭，對生活嘅品味，今日司棋姐仲親手整茶燻雞請我食。」

問司棋姐是否見到軒公早餐「無啖好食」，所以親自下煮，她解說：「我見到軒仔朝早要食嗰種早餐，我都試過，有衝動想過去佢度幫手煮幾日早餐，尤其見到軒仔父母唔喺身邊，冇人照顧，加上工作又忙，睇到我好心赤。」

得到司棋姐愛錫，過往經常會同圈中前輩合作的軒公，坦言想邀請司棋姐做 MV女主角：「好想有個MV可以搵司棋姐演女主角，安排一個劇力萬 鈞嘅角色俾佢，但今日見到真人，發覺佢生活同銀幕上係兩個人，反而應該要搵佢做一啲 好瘋狂、好多面嘅角色。」

司棋姐受寵若驚說：「你叫到我一定幫手，其實今日真係有種好不可思議嘅 感覺，因為我應該係同劉丹一齊拍戲，但我居然可以同軒仔拍廣告，難怪我會失眠，所以 真係要多謝廣告客戶呢個安排。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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