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【保釋上訴】飲品店遭刑毀男生判教導所　高院申保釋候上訴獲批

社會 11:41 2022/07/15

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飲品店遭刑毀男生判教導所，高院申保釋候上訴獲批。(資料圖片)

位於沙田新城市廣場的飲品店「喜茶」分店，於2020年5月被人進入店內肆意破壞。3名涉案男生早前經審訊後，分別被裁定阻差辦公及煽惑他人刑事損壞罪成。其中1名就煽惑他人作出刑事損壞罪被判教導所的18歲男生，今（15日）向高院申請保釋候上訴獲批，男生准以現金及人事各5萬元保釋外出，其間不得離港及須守宵禁令。

申請人侯羿同（18歲），被控於2020年5月13日，非法煽動他人破壞新城巿廣場的商舖或損害商舖的財產，早前經審訊後被裁煽惑他人作出刑事損壞罪成，被判入教導所。

申請人今由律師代表向高院申請保釋，法官聽取陳詞後，批准申請人以現金及人事各5萬元保釋，其間不得離港，須交出旅遊證件，須守宵禁令，每周到警署報到3次，並須居於報稱住址。

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記者：林育慧

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罪案 法官 沙田 飲品 刑事損壞

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