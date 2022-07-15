【兒童安全】父母疑入屯門戲院睇戲獨留幼子在商場　疏忽照顧原來另有真相

▲ 有父母疑入屯門戲院睇戲，獨留幼子在商場。

家長帶年幼的小朋友外出，應時刻注意孩子安全，以免發生危險。有網民於社交平台投稿指，屯門有父母疑入戲院睇戲，將年幼的兒子獨留於商場，指責父母的行為屬疏忽照顧。

該名網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿分享截圖，可見有人於社交群組代街坊發帖文，並講述事件經過。目擊的街坊於深夜23時13分下班時，在屯門新都商場的英皇戲院前見到，一名看來3歲左右的男童獨坐在商場地下玩手機，旁邊有一個管理員站崗。

街坊問管理員為何小朋友在此，管理員回覆「佢嘅父母喺戲院睇戲」，街坊認為︰

根本就係疏忽照顧。小朋友呢個時間係唔應該喺街度逗留，而且依家仲係疫情，已經報咗警。

▲ 約3歲男童獨坐在商場地下玩手機。（圖片來源︰fb專頁「生仔要考牌系列」）

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網民︰有拐子佬點算

帖文引發家長及網民討論，有網民狠批父母所為，亦有家長擔心小朋友的安全，留言「有無離譜成咁？」、「小朋友好慘」、「有拐子佬點算」、「買多張飛有幾難？」。點擊睇更多網民意見︰

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男童父親如廁後接走兒子

據傳媒報道，警方曾接報到場調查，可是並沒有發現該名男童。警方向現場管理員了解後，得悉男童的父親上廁所後，已將兒子帶走，證實事件不涉刑事成分。

文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登。

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責任編輯︰王明芳