  • 31°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 12:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童安全】父母疑入屯門戲院睇戲獨留幼子在商場　疏忽照顧原來另有真相

育兒經 12:11 2022/07/15

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

有父母疑入屯門戲院睇戲，獨留幼子在商場。

家長帶年幼的小朋友外出，應時刻注意孩子安全，以免發生危險。有網民於社交平台投稿指，屯門有父母疑入戲院睇戲，將年幼的兒子獨留於商場，指責父母的行為屬疏忽照顧。

該名網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿分享截圖，可見有人於社交群組代街坊發帖文，並講述事件經過。目擊的街坊於深夜23時13分下班時，在屯門新都商場的英皇戲院前見到，一名看來3歲左右的男童獨坐在商場地下玩手機，旁邊有一個管理員站崗。

街坊問管理員為何小朋友在此，管理員回覆「佢嘅父母喺戲院睇戲」，街坊認為︰

根本就係疏忽照顧。小朋友呢個時間係唔應該喺街度逗留，而且依家仲係疫情，已經報咗警。

約3歲男童獨坐在商場地下玩手機。（圖片來源︰fb專頁「生仔要考牌系列」）

最新影片︰

網民︰有拐子佬點算

帖文引發家長及網民討論，有網民狠批父母所為，亦有家長擔心小朋友的安全，留言「有無離譜成咁？」、「小朋友好慘」、「有拐子佬點算」、「買多張飛有幾難？」。點擊睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

男童父親如廁後接走兒子

據傳媒報道，警方曾接報到場調查，可是並沒有發現該名男童。警方向現場管理員了解後，得悉男童的父親上廁所後，已將兒子帶走，證實事件不涉刑事成分。

文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【六合彩魔力】將軍澳女童獨留投注站門外　街坊︰唔見咗小朋友就後悔莫及
13:39 2022/06/29
【六合彩魔力】將軍澳女童獨留投注站門外　街坊︰唔見咗小朋友就後悔莫及
【疏忽照顧】媽媽主題樂園忘形購物　獨留BB車與爆喊幼兒於精品店外
13:09 2022/05/31
【疏忽照顧】媽媽主題樂園忘形購物　獨留BB車與爆喊幼兒於精品店外
【疏忽照顧】爸爸只顧推BB車急過旺角馬路　懶理兒子墮後狂奔險象環生
10:23 2021/10/28
【疏忽照顧】爸爸只顧推BB車急過旺角馬路　懶理兒子墮後狂奔險象環生

你可能感興趣

【六合彩魔力】將軍澳女童獨留投注站門外　街坊︰唔見咗小朋友就後悔莫及
13:39 2022/06/29
【六合彩魔力】將軍澳女童獨留投注站門外　街坊︰唔見咗小朋友就後悔莫及
【疏忽照顧】媽媽主題樂園忘形購物　獨留BB車與爆喊幼兒於精品店外
13:09 2022/05/31
【疏忽照顧】媽媽主題樂園忘形購物　獨留BB車與爆喊幼兒於精品店外
【疏忽照顧】爸爸只顧推BB車急過旺角馬路　懶理兒子墮後狂奔險象環生
10:23 2021/10/28
【疏忽照顧】爸爸只顧推BB車急過旺角馬路　懶理兒子墮後狂奔險象環生
家庭教育 網絡熱話 屯門 商場 電影院

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
21:43 2022/07/13
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關
17:27 2022/07/14
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關