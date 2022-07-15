【明日戰記】古天樂科幻大片定檔暑假上畫　3D外牆現身銅鑼灣造勢

古天樂擔任電影總監製及主演，被譽香港有史以來最具規模科幻大片，總製作額達4.5億港元的《明日戰記》，定檔8月25日上映。

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電影公司在今日（7月15日）發放部分角色最新海報及最新預告片，更將於7月18日起在銅鑼灣時代廣場旁的勿地臣街，設置大型3D電視外牆宣傳短片，成為打咭熱點。

《明日戰記》由吳炫輝執導，加上劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演以及張家輝友情客串。

▲ 全新海報。

即將現身的3D外牆宣傳影片中的機械人，是戲中重要角色「窮奇」。「窮奇」動作靈活，身手敏捷，極具攻擊性，隨身附有大量攻擊性炮火及槍械，是能秒殺對手的軍事機械人，原意是保護巿民，及後卻在戲中成為難以對付，追殺古天樂、劉青雲的恐佈對手！

「窮奇」在3D外牆初顯身手，由導演吳炫輝所創立，負責《明日戰記》電腦特效的發輝製作室（Fat Face）所製作的立體畫面令人注目驚嘆，市民可以在宣傳短片中，一睹其勇猛攻勢。

▲ 全新海報。

《明日戰記》同時發佈3張電影海報，分別是全副動力裝甲的古天樂、劉青雲及造型搶眼的姜皓文，海報中除角色名稱更有角色所屬隊徽。

而同步發佈的預告片，除多位巨星現身，配合浩大場景畫面，及戲中多款機械人隆重登場，節奏緊湊刺激，單是預告已令人血脈沸騰。