  • 31°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 12:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明日戰記】古天樂科幻大片定檔暑假上畫　3D外牆現身銅鑼灣造勢

娛樂 11:49 2022/07/15

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

古天樂擔任電影總監製及主演，被譽香港有史以來最具規模科幻大片，總製作額達4.5億港元的《明日戰記》，定檔8月25日上映。

最新影片推介：戴耀明專訪

電影公司在今日（7月15日）發放部分角色最新海報及最新預告片，更將於7月18日起在銅鑼灣時代廣場旁的勿地臣街，設置大型3D電視外牆宣傳短片，成為打咭熱點。

《明日戰記》由吳炫輝執導，加上劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演以及張家輝友情客串。

全新海報。

即將現身的3D外牆宣傳影片中的機械人，是戲中重要角色「窮奇」。「窮奇」動作靈活，身手敏捷，極具攻擊性，隨身附有大量攻擊性炮火及槍械，是能秒殺對手的軍事機械人，原意是保護巿民，及後卻在戲中成為難以對付，追殺古天樂、劉青雲的恐佈對手！

「窮奇」在3D外牆初顯身手，由導演吳炫輝所創立，負責《明日戰記》電腦特效的發輝製作室（Fat Face）所製作的立體畫面令人注目驚嘆，市民可以在宣傳短片中，一睹其勇猛攻勢。

全新海報。

《明日戰記》同時發佈3張電影海報，分別是全副動力裝甲的古天樂、劉青雲及造型搶眼的姜皓文，海報中除角色名稱更有角色所屬隊徽。

而同步發佈的預告片，除多位巨星現身，配合浩大場景畫面，及戲中多款機械人隆重登場，節奏緊湊刺激，單是預告已令人血脈沸騰。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文
14:20 2022/06/30
【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文
【Inside Out】余文樂與吳彥祖大談拍戲往事　樂仔揭古天樂不停拍戲原因
12:55 2022/06/20
【Inside Out】余文樂與吳彥祖大談拍戲往事　樂仔揭古天樂不停拍戲原因
【MIRROR成員】Anson Lo與毛姐+古天樂慶生　教主：我愛你們每一位神徒
12:37 2022/07/08
【MIRROR成員】Anson Lo與毛姐+古天樂慶生　教主：我愛你們每一位神徒

你可能感興趣

【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文
14:20 2022/06/30
【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文
【Inside Out】余文樂與吳彥祖大談拍戲往事　樂仔揭古天樂不停拍戲原因
12:55 2022/06/20
【Inside Out】余文樂與吳彥祖大談拍戲往事　樂仔揭古天樂不停拍戲原因
【MIRROR成員】Anson Lo與毛姐+古天樂慶生　教主：我愛你們每一位神徒
12:37 2022/07/08
【MIRROR成員】Anson Lo與毛姐+古天樂慶生　教主：我愛你們每一位神徒
古天樂 劉青雲 張家輝 姜皓文 劉嘉玲 電影 演員

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
21:43 2022/07/13
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關
17:27 2022/07/14
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關