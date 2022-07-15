【美食速報】和緣推出一周年紀念套餐　送法國香檳Laurent Perrier享用美食

▲ 選約一斤重的本地白鱔，以燒烤形式先將油份迫出，燒脆魚皮及魚肉，再加入以頭部及魚骨熬製的蒲燒醬汁及金醋姜花平衡油膩感。(餐廳提供)

位於上環的和緣（Wa-En Kappo），以別樹一格的日式割烹料理成功打闖名堂，自去年8月開業至今一周年。為慶祝這值得紀念的大日子，餐廳隆重推出一周年紀念晚市套餐。

▲ 以關東出產的頂級遼參入饌，其富有獨特香氣及爽滑有嚼勁，因蛋白質含量極高，能養顏補血。配上本地南海花竹蝦及紫蘇葉，將新鮮蝦腳酥炸後份外香脆。(餐廳提供)

餐廳去年在開業時，推出全港首創的花膠天婦羅令人一試難忘，現特別推出全新精華版天婦羅2.0。

先來一碟關東遼參釀花竹蝦，以關東出產的頂級遼參入饌，其富有獨特香氣及爽滑有嚼勁，因蛋白質含量極高，能養顏補血。配上本地南海花竹蝦及紫蘇葉，將新鮮蝦腳酥炸後份外香脆。遼參甚花工夫準備，需要先浸發3天並除去內臟，以薑葱水汆水再進行燴汁的步驟，隨後再燴一晚才完成。

▲ 南非的四頭鮑魚配上真昆布、清酒及蘿蔔慢煮7小時，再以牛油香煎，配上肝醬及海之七草汁，還有自家醃製的三文魚籽，層次豐富。(餐廳提供)

還有這道南瓜及白粟米乃雜菜天婦羅，特別精選來自北海道的時令白粟米及南瓜酥炸，只限7月及8月這兩個月才能吃得到這當造的蔬菜，清新香甜。

其餘菜式如「南非鮑魚，海之七草汁」，嚴選來自南非的四頭鮑魚配上真昆布、清酒及蘿蔔慢煮7小時，再以牛油香煎，配上肝醬及海之七草汁，還有自家醃製的三文魚籽，層次豐富，也是盡見大廚功架。

▲ 如在預訂時提供個人相片，更可將個人畫像及名字免費畫在甜品碟上，並送贈免費即影即有照片。(餐廳提供)

和緣

地址：上環干諾道西48號干諾中心29樓

電話：2117 3735

價錢：$1980/位，需加一

備註︰凡預訂一周年紀念晚市套餐，即可免費獲贈法國香檳Laurent Perrier一杯，如在預訂時提供個人相片，更可將個人畫像及名字免費畫在甜品碟上，並送贈免費即影即有照片，共度美味時刻。

記者：郭秀芳