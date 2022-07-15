【星二代教育】張兆輝18歲女似「兩代嘉欣」混合體　英國GCSE考5A2B升學讀攝影

▲ 張兆輝女兒18歲生日，現正在英國留學讀攝影課程。

59歲型佬張兆輝與太太郭碧妍結婚25年，育有一對子女，細女張卓姿（Twiggy）昨天（14日）18歲生日，向來對寶貝女錫到燶的輝哥今年未能陪伴女兒慶生，只能在微博隔空送上祝福，希望女兒進入成年人世界後，能遇到美好的人和事，繼續向夢想進發。

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近年忙於中港兩地走的張兆輝，對於未能與「前世情人」慶生，於微博發表感言不捨得女兒太快長大，希望女兒繼續健康快樂成長，有美好的前途。

又想你快些長大，又想你不要那麼快長大，記得5歲的時候你問媽咪，我幾時18歲，那時候的你太可愛了，今天你真的18歲生日，我的寶貝珠Twiggy cheung happy 18th birthday，Love you forever，無法用言語表達我對你的愛，願你健康快樂開心成長，很遺憾你那麼重要的日子爸爸未能陪你度過，希望你進入成年人的世界，能遇到一切美好的人和事。

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媽媽教女︰讀攝影先學識俾人影

輝哥在帖文中附上多張女兒的近照及童年照，可見女兒有做模特兒為廣告拍攝硬照，原來18歲的Twiggy現正在英國修讀攝影課程，張太曾教女兒讀攝影必須先「學識俾人影」，所以女兒去年暑假開始學習做Model。

當時輝哥都有發文讚揚，她的第一份「暑期工」是合格的，其後又情深留言，祝福女兒的攝影師夢想早日成真，「我的寶貝珠，人生是一場奇妙旅程……沿途的邂逅、希望你的人生總是遇見美麗，希望你的夢想早日成真。#專業攝影師」

獲讚似鍾嘉欣及李嘉欣

有網民讚揚Twiggy遺傳了良好基因，樣子甜美，有兩大女神鍾嘉欣及李嘉欣的影子，更封她為「兩代嘉欣混合體」。而且讀書成績也不俗，去年輝哥爆女兒在英國GCSE考到5A2B成績，為女兒感到驕傲。

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輝哥曾有10年減低工作量以見證子女成長，他曾揚言不捨得女兒到海外升學，不過為了子女的前途，還是決定放手，讓她跟隨哥哥到英國升學。不過，英國政府因應疫情，2020年及2021年取消會考和高考，改為以校內表現、模擬試成績等因素評估成績，至今年恢復考試。

英國GCSE會考的全名為General Certificate of Secondary Education，課程為期兩年，相等於香港中學的中四至中五程度。

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責任編輯︰王明芳