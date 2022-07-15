【昏迷女童】天瑜超聲波檢查心臟健康正常　爸爸購醫療儀器預計8月接女兒回家

▲ 天瑜日前超聲波檢查，心臟健康正常。

7歲女童周天瑜的醫療事故引起各界關注，她至今全身癱瘓臥床26個月，周父昨日更新女兒的情況，迎來了好消息，日前醫生檢查天瑜的心臟，發現她心臟健康正常。另為了方便照顧天瑜，周氏一家獲派到較大的公屋，現時新家裝修工程接近尾聲，爸爸預計8月接女兒回家照顧。

▲ 爸爸握著天瑜小手聊天。（影片截圖：天瑜醫療事故關注組）

超聲波檢查心臟健康正常

天瑜爸爸昨日（14日）在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發帖更新探訪天瑜的情況，帖文附有一段長約2分鐘的影片，影片在14日拍攝，爸爸向躺在床上的天瑜說話，指出網上很多哥哥姐姐想念天瑜，表示很久沒見妹妹的樣子，今天趁探訪時間拍片。周父有解釋是因為新家裝修工程接近尾聲，除了準備搬遷，還要準備購買各種醫療用品，忙著太多煩鎖的事，好久没給天瑜拍片了。

爸爸分享了好消息並大讚天瑜叻女，因為心臟科醫生跟天瑜做了檢查，照了超聲波，發現天瑜心臟很正常健康，沒有任何問題。

預計8月接天瑜回家

周父一直很想接天瑜回家照顧，在今年1月獲房署安排公屋，原定3月交屋的新單位，房署延遲了1個月，在4月下旬才將鎖匙交到天瑜爸爸手上。為了方便照顧天瑜，家中的裝修需要考慮到放置醫療儀器及方便出入等。在影片中，爸爸向天瑜說進度，應該7月尾可裝修完成，現時仍整理中，希望盡快8月初可搬去，然後買好醫療儀器，8月份內可接天瑜回家。

返到屋企可以跟哥哥玩、同表姐玩？好不好？到時爸爸可以日日拖著天瑜小手說故事。

此外，爸爸有鼓勵天瑜給反應，他拖著女兒小手為她拉筋，又見天瑜手指彎曲，有幫忙輕力伸直手指鬆鬆筋，另天瑜的肩膀手骹位繃緊，爸爸也有為她拉筋做些運動。

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切除腫瘤手術時出現醫療事故

周天瑜患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟當時4歲的天瑜在2020年5月於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘，天瑜術後癱瘓昏迷不醒，卧床至今25個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障。

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責任編輯：顏紫燕